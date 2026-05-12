Cristian de Souza destaca mudança de postura do elenco em estreia pelo Santa Cruz: 'Energia nova'
Cristian de Souza estreia com vitória e aposta na mudança anímica para reerguer o Santa Cruz na Série C
Publicado: 12/05/2026 às 11:25
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O "fato novo" surtiu efeito imediato no Arruda. Em sua primeira partida à frente do Santa Cruz, o técnico Cristian de Souza conseguiu não apenas os três pontos contra a Inter de Limeira, fora de casa, mas também interromper uma sequência negativa que já pressionava o elenco na Série C do Brasileiro.
Segundo o técnico, a prioridade inicial foi recuperar a confiança do grupo e implementar uma nova postura competitiva. “Nós tínhamos esse compromisso de mudar realmente, mudar o ânimo, trazer uma energia nova. Em quatro, cinco dias de trabalho conseguimos algumas evoluções, tanto no aspecto anímico quanto tático”, afirmou o treinador.
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Cristian também explicou a estratégia adotada diante da equipe paulista. O Tricolor do Arruda atuou em bloco médio-baixo, apostando nos contra-ataques para surpreender o adversário. A proposta funcionou principalmente no segundo tempo, quando o time encontrou espaços para definir a vitória.
“Sabíamos que o adversário iria pressionar mais e jogar em profundidade. Nós trabalhamos isso durante a preparação e sabíamos que o contra-ataque seria nossa grande chance de vencer”, destacou.
Além do desempenho coletivo, o treinador fez questão de elogiar a postura dos jogadores e afirmou que o elenco possui qualidade e comprometimento para reagir na competição. “Esse grupo tem brio, caráter e comportamento. Foi uma resposta importante, mas sabemos que é apenas o começo”, concluiu.
O triunfo foi um salto importante para o Tricolor do Arruda. Com o resultado positivo, a Cobra Coral chegou aos sete pontos, subindo para a 13ª posição. A equipe agora está a apenas dois pontos do G8, o grupo que garante vaga na próxima fase da competição. O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, para enfrentar o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco.