'Por Peninha, pelos nossos': Santa Cruz dedica vitória a funcionário histórico do clube

Jogadores do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Em uma atmosfera de forte comoção, o Santa Cruz voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (11), a Cobra Coral derrotou a Inter de Limeira por 2 a 1, no Estádio Major Levy Sobrinho. Mais do que os três pontos, a partida ficou marcada pela homenagem a Genário Medeiros de Vasconcelos, o "Peninha", histórico massagista do clube falecido na última semana.

A partida foi a primeira após a morte de Peninha, que lutava contra um câncer avançado. Com mais de quatro décadas de serviços prestados ao Arruda, o profissional era considerado um patrimônio vivo da instituição.

Antes da bola rolar, o Santa Cruz prestou homenagens ao profissional. A arte oficial da escalação trouxe uma foto do massagista, enquanto um minuto de silêncio foi respeitado em sua memória no estádio.

Nas redes sociais, o clube também publicou uma mensagem de homenagem. “Por Peninha. Pela nossa gente. É por quem vive o Santa todos os dias. Por quem acredita e nunca abandona! Sábado é na Arena, na força da Nação Coral, em busca de mais uma vitória”, escreveu o clube.



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Dentro de campo, o Santa Cruz apresentou uma postura renovada sob o comando de Cristian de Souza, que estreava no cargo. A Cobra Coral soube aproveitar falhas do goleiro adversário e demonstrou resiliência para segurar o placar.

Com o resultado positivo na sexta rodada, o Tricolor encerra uma sequência negativa e ganha fôlego na competição. A vitória foi celebrada pelos jogadores como um tributo final ao companheiro de bastidores.

Próximo compromisso

Sem tempo para descanso, a delegação coral retorna ao Recife com o moral elevado. O próximo desafio será no sábado, contra o Volta Redonda, às 17h, na Arena de Pernambuco, onde o clube espera contar com o apoio massivo da Nação Coral para consolidar a reação no campeonato.

