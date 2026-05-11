Eurico projeta virada de chave no Santa Cruz após vitória em Limeira: 'Nos traz confiança'

Jogadores do Santa Cruz ( Rogério Rueda | Inter de Limeira)

O Tricolor do Arruda reencontrou o caminho das vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro em um momento crucial da temporada. Sob o comando do estreante Cristian de Souza, o Santa Cruz superou a Inter de Limeira por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Major Levy Sobrinho. O resultado interrompeu uma sequência negativa e aproximou a Cobra Coral da zona de classificação.

“O resultado foi muito importante para a nossa confiança. A equipe precisava dessa virada de chave e conseguiu conquistar três pontos fundamentais fora de casa. Foi um jogo difícil, mas conseguimos manter a concentração e sair com a vitória”, afirmou o defensor.

Um dos destaques da partida foi o zagueiro Eurico, que precisou atuar numa linha de 3 defensores, por vezes, fazendo a lateral-direita. Após o jogo, o defensor ressaltou que a simplicidade tática foi o segredo para o sucesso na nova função e para a conquista dos três pontos longe de casa.

"Sobre a improvisação, o professor conversou comigo durante a semana. Pude fazer tranquilo, fazendo o simples, o 'arroz com feijão'. Quem ganha com isso é o Santa Cruz", explicou.

O triunfo coral contou com o brilho da estratégia do novo treinador e erros determinantes do goleiro adversário, fatores que garantiram o salto na tabela de classificação.

Situação na tabela e reencontro com a Torcida

Com os três pontos somados em Limeira, o Santa Cruz chegou aos sete pontos, subindo para a 13ª posição. O cenário agora é otimista: a distância para o G8, o grupo de elite que avança para a próxima fase, caiu para apenas dois pontos.

A equipe agora inicia a preparação para uma "decisão" em casa. O próximo compromisso está marcado para o sábado (16), às 17h, contra o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco.

"Agora é ir para o próximo jogo com tudo para conseguir os três pontos em casa também. Precisamos mostrar nossa qualidade para a torcida. A gente conta com eles e vai dar tudo certo", concluiu.

