Eurico projeta virada de chave no Santa Cruz após vitória em Limeira: 'Nos traz confiança'
Eurico celebra vitória do Santa Cruz e destaca confiança para sequência na Série C
Publicado: 11/05/2026 às 22:45
Jogadores do Santa Cruz ( Rogério Rueda | Inter de Limeira)
O Tricolor do Arruda reencontrou o caminho das vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro em um momento crucial da temporada. Sob o comando do estreante Cristian de Souza, o Santa Cruz superou a Inter de Limeira por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Major Levy Sobrinho. O resultado interrompeu uma sequência negativa e aproximou a Cobra Coral da zona de classificação.
Um dos destaques da partida foi o zagueiro Eurico, que precisou atuar numa linha de 3 defensores, por vezes, fazendo a lateral-direita. Após o jogo, o defensor ressaltou que a simplicidade tática foi o segredo para o sucesso na nova função e para a conquista dos três pontos longe de casa.
"Sobre a improvisação, o professor conversou comigo durante a semana. Pude fazer tranquilo, fazendo o simples, o 'arroz com feijão'. Quem ganha com isso é o Santa Cruz", explicou.
O triunfo coral contou com o brilho da estratégia do novo treinador e erros determinantes do goleiro adversário, fatores que garantiram o salto na tabela de classificação.
Situação na tabela e reencontro com a Torcida
Com os três pontos somados em Limeira, o Santa Cruz chegou aos sete pontos, subindo para a 13ª posição. O cenário agora é otimista: a distância para o G8, o grupo de elite que avança para a próxima fase, caiu para apenas dois pontos.
A equipe agora inicia a preparação para uma "decisão" em casa. O próximo compromisso está marcado para o sábado (16), às 17h, contra o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco.
"Agora é ir para o próximo jogo com tudo para conseguir os três pontos em casa também. Precisamos mostrar nossa qualidade para a torcida. A gente conta com eles e vai dar tudo certo", concluiu.