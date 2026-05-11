Com falhas do goleiro, Santa Cruz bate a Inter de Limeira e sobe na tabela da Série C

Com estrela de Cristian de Souza e falhas de goleiro, Santa Cruz vence a Inter de Limeira fora de casa

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rogério Rueda/Inter de Limeira)

A Cobra Coral reencontrou o caminho da vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela sexta rodada, o Santa Cruz superou a Inter de Limeira por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Major Levy Sobrinho. A partida marcou a estreia do técnico Cristian de Souza, que contou com uma dose extra de sorte e erros cruciais do goleiro adversário para garantir os três pontos.

A estreia de Cristian de Souza não poderia ter começado de forma mais movimentada. O Santa Cruz, que buscava se distanciar da parte de baixo da tabela, aproveitou-se de uma noite infeliz do goleiro Saulo, da Inter de Limeira. O arqueiro falhou em dois momentos determinantes, permitindo que a equipe tricolor construísse o placar a seu favor.

O triunfo foi um salto importante para o Tricolor do Arruda. Com o resultado positivo, a Cobra Coral chegou aos sete pontos, subindo para a 13ª posição. A equipe agora está a apenas dois pontos do G8, o grupo que garante vaga na próxima fase da competição. Já a Inter de Limeira estaciona nos oito pontos e ocupa a 11ª colocação.

O Santa Cruz agora se prepara para reencontrar sua torcida. O time volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, para enfrentar o Volta Redonda na Arena de Pernambuco. A Inter de Limeira terá que buscar a recuperação fora de casa. O Leão visita o Botafogo-PB na segunda-feira (18), às 20h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.



O JOGO

Com mudanças na equipe titular e a adoção de um esquema com três zagueiros, a partida marcou a estreia do técnico Cristian de Souza no comando do Santa Cruz. Além das alterações na formação, o novo treinador também pediu uma postura mais intensa. Logo nos primeiros minutos, o Tricolor do Arruda mostrou maior agressividade e disposição na busca pelo resultado positivo.

No primeiro minuto, Everaldo recebeu passe pelo centro e arriscou de fora da área. Saulo espalmou para a lateral e, no rebote, voltou a intervir para ficar com a bola. Já aos cinco minutos, Everaldo cobrou falta pela esquerda e levantou na área. William Alves desviou de cabeça, Saulo fez defesa parcial, mas, no rebote, o defensor mandou para as redes. No entanto, o assistente assinalou impedimento e o gol coral foi invalidado.

Pouco a pouco, a Inter de Limeira passou a controlar as ações da partida e fez valer o mando de campo ao pressionar o Santa Cruz. Em uma das investidas ofensivas, Vitor Leque avançou pela esquerda, deixou a marcação para trás e finalizou com perigo. A bola quicou antes de chegar ao gol e quase surpreendeu Thiago Coelho, que evitou o gol do Leão com uma defesa de rosto.

Se nos minutos iniciais a Cobra Coral demonstrava uma postura diferente em campo, com maior intensidade e organização, o cenário mudou ao longo da etapa inicial. Gradativamente, o Tricolor do Arruda voltou a apresentar a mesma apatia das rodadas anteriores, com dificuldades na construção das jogadas, excesso de erros de passe e pouca organização tática.

Com isso, o Leão da Paulista assumiu o controle da partida e passou a frequentar mais o campo ofensivo. Em uma das principais oportunidades, Richard puxou contra-ataque e cruzou na área para Vitor Leque, que desviou de cabeça. A bola ainda quicou antes de chegar ao gol, mas Thiago Coelho apareceu bem para fazer grande defesa no reflexo.

Já nos acréscimos, os jogadores da equipe paulista reclamaram de um possível pênalti. Richard recebeu na área, dominou e acabou desarmado na sequência da jogada. O atacante caiu pedindo a infração, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

SEGUNDO TEMPO

Mantendo o ritmo da primeira etapa, a Inter de Limeira voltou a assumir o controle das ações, pressionando no campo ofensivo. Apesar da maior posse de bola, a equipe esbarrava na dificuldade de transformar domínio territorial em chances claras de gol.

O Santa Cruz, por sua vez, encontrava dificuldades na criação e priorizava a forte marcação, apostando em eventuais erros do adversário. E foi justamente em uma dessas situações que o gol saiu.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Ronald aproveitou jogada iniciada por Everaldo, que desarmou no campo ofensivo e acionou o atacante em velocidade pela direita. Ronald finalizou, e o goleiro Saulo acabou se complicando na defesa: a bola passou entre suas pernas e acabou no fundo da rede.

Em mais um lance de sorte, a Cobra Coral ampliou o placar. Aos 29 minutos, Ronald puxou o contra-ataque e cruzou a bola na área. João Vitor tentou afastar o perigo, mas acabou desviando em direção ao próprio gol. Saulo ainda correu para tentar evitar o lance, porém a bola tocou a trave, rebateu na cabeça do goleiro e acabou entrando.

No minuto seguinte, Getúlio descontou para os donos da casa. Após cruzamento pela direita, o atacante desviou de cabeça, a bola ainda tocou na marcação e morreu no canto direito de Thiago Coelho.

A partir daí, o jogo ganhou um novo cenário. O Leão da Paulista passou a pressionar com intensidade, enquanto a Cobra Coral recuou as linhas e se organizou defensivamente para segurar o resultado. A equipe paulista apostou em bolas aéreas e finalizações de média e longa distância, enquanto o Santa Cruz concentrou esforços na defesa e conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.

FICHA DO JOGO:

INTER DE LIMEIRA 1

Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos (Ronald) e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha (Marcos Antônio) e Claudinho (Getúlio); Richard (Luiz Guilherme), Vitor Leque (Robinho) e Miguel Biancone. Técnico: Matheus Costa.

SANTA CRUZ 2

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinicius; Zé Mário (Alex Ruan), Silva (Léo Costa) e Pedro Favela (Quirino) e Ronald; Vitinho, Everaldo e Tiago Marques (Andrey). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Washington Sousa Monteiro (TO)

Cartões amarelo: Zé Mário, Vitinho, Silva, Andrey (STA); Lucas Bochecha, Lucas Santos (INT)

Gols: Ronald (14’/2º) Saulo (contra) (29’/2º) (STA); Getúlio (30’/2º) (INT)

