Inter de Limeira x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 6º rodada da Série C

Inter de Limeira e Santa Cruz se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h, no estádio Major José Levy Sobrinho, pela sexta rodada da Série C

Jogadore do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em busca de reação na Série C, o Santa Cruz encara a Inter de Limeira nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Major José Levy, pela sexta rodada da competição nacional. O confronto marca a estreia do técnico Cristian de Souza à frente da Cobra Coral e pode representar um ponto de virada para o Tricolor.

A Cobra Coral acumula três derrotas consecutivas e vive momento de pressão dentro e fora de campo. Com apenas quatro pontos conquistados, o Tricolor caiu para a 15ª colocação da Série C, ficando próximo da zona de rebaixamento. A sequência negativa culminou na saída do técnico Claudinei Oliveira e acelerou mudanças no departamento de futebol.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Recém-chegado, Cristian de Souza iniciou os trabalhos apostando em ajustes táticos e maior consistência defensiva. Para o duelo em Limeira, o treinador irá promover mudanças no time, inclusive com a possibilidade de atuar com três zagueiros. Por outro lado, o comandante terá problemas para escalar a equipe. O lateral-direito Thiago Ennes, o volante Fabinho e o meia Régis foram vetados pelo departamento médico e não viajaram com a delegação.

Do outro lado, a Inter de Limeira chega embalada pela boa campanha na competição. O Leão Paulista soma oito pontos em cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe ocupa a 10ª posição e pode retornar ao G8 em caso de triunfo diante do Santa Cruz.

A equipe paulista contará com reforços importantes para a partida. O atacante Robinho retorna após cumprir suspensão automática, enquanto Romarinho e Nasson seguem à disposição depois de voltarem ao elenco na rodada passada.

Diante de cenários distintos, o confronto promete equilíbrio e pressão por resultado. Enquanto a Inter busca consolidar a boa fase e entrar na zona de classificação, o Santa Cruz tenta reencontrar o caminho das vitórias para afastar a crise e iniciar uma nova trajetória sob o comando de Cristian de Souza.

FICHA DA PARTIDA:

INTER DE LIMEIRA

Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor;Fabrício Dias, Lucas Buchecha e

Romarinho; Getúlio, Vitor Leque e Miguel Biancone (Robinho). Técnico: Matheus Costa.

SANTA CRUZ

Thiago Coelho; Renato, Eurico, William Alves (Patrick Allan), Edson Miranda e Zé Mário; Silva e Pedro Favela; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Horário: 20h

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Washington Sousa Monteiro (TO)

Transmissão: SportyNet (Youtube)

