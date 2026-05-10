Santa Cruz terá três desfalques na estreia de Cristian de Souza contra a Inter de Limeira

Régis, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz entra em campo nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio José Levy Sobrinho, para enfrentar a Inter de Limeira, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico Cristian de Souza no comando do Tricolor do Arruda.

Recém-chegado ao clube, o treinador iniciou seus trabalhos com foco em ajustes táticos e no fortalecimento do sistema defensivo. Entre as possibilidades para o duelo, não está descartada a adoção de um esquema com três zagueiros, em busca de maior solidez na retaguarda.

No entanto, Cristian de Souza terá problemas para a formação da equipe. O lateral-direito Thiago Ennes, o volante Fabinho e o meia Régis foram vetados pelo departamento médico e ficaram fora da viagem para Limeira.

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Na tabela, o Santa Cruz ocupa a 15ª colocação, somando quatro pontos. A equipe chega pressionada em busca da vitória para se aproximar da zona de classificação à próxima fase da competição.