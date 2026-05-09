Léo Medrado sobre o Santa Cruz: "Antes ou depois, Cristian?
Cristian de Souza: você pode começar uma trajetória brilhante, mas vamos acompanhar a evolução
Publicado: 09/05/2026 às 12:57
Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
Entrevistei o presidente Bruno Rodrigues no Traíras (YouTube), antes de Guarani x Santa.
— Claudinei tá correndo risco de sair?— “Não… Zero!”— Zero?— “Zero!!”
No domingo, o técnico foi demitido.
Vamos voltar no tempo."
Marcelo Cabo subiu com o Santa Cruz da Série D para a Série C. Três peneiras.
Na primeira, passou nos pênaltis contra o Sergipe.Na segunda, de novo nos pênaltis, passou pelo Altos.No terceiro mata-mata, venceu por 1x0 na Arena e empatou em 1x1 com o América-RN, em Natal. Gol de Balotelli. Subiu!
Depois, mudou mais da metade do elenco. No Estadual e na Copa do Brasil, perdeu espaço. Cabo quebrou. Claudinei Oliveira foi contratado.
Seis jogos: uma vitória, dois empates e três derrotas.
“Deu” pra Claudinei.
A direção foi ao mercado. Tentou vários treinadores. Levou alguns “nãos”. Não deixei tentarem Lisca. Brincadeira de criança.
Os dirigentes, então, decidiram trazer o líder.
Quem é o melhor time da Série C? O Amazonas! Então traz o cara, pô!
Cinco jogos: quatro vitórias e um empate. Invicto. 13 pontos. Cabou!!
Acabou não.
Voltamos ao presente.
Cristian Souza treinou 13 clubes nos últimos TRÊS anos. Em 2026, comandou São Luís, Joinville — rebaixado no Estadual Catarinense — e chegou ao Amazonas.
Serei franco: Cristian Souza será uma aposta muito grande para os tricolores.
O Amazonas atrasou quatro meses. Ele vai trocar o líder pelo 15º lugar.
Cristian Souza: você pode começar uma trajetória brilhante. Mas vamos acompanhar a evolução.
Torço por ele.
E pelo Santa, claro…