Léo Medrado sobre o Santa Cruz: "Antes ou depois, Cristian?

Cristian de Souza: você pode começar uma trajetória brilhante, mas vamos acompanhar a evolução

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Entrevistei o presidente Bruno Rodrigues no Traíras (YouTube), antes de Guarani x Santa.

— Claudinei tá correndo risco de sair?— “Não… Zero!”— Zero?— “Zero!!”

No domingo, o técnico foi demitido.

Vamos voltar no tempo."

Marcelo Cabo subiu com o Santa Cruz da Série D para a Série C. Três peneiras.

Na primeira, passou nos pênaltis contra o Sergipe.Na segunda, de novo nos pênaltis, passou pelo Altos.No terceiro mata-mata, venceu por 1x0 na Arena e empatou em 1x1 com o América-RN, em Natal. Gol de Balotelli. Subiu!

Depois, mudou mais da metade do elenco. No Estadual e na Copa do Brasil, perdeu espaço. Cabo quebrou. Claudinei Oliveira foi contratado.

Seis jogos: uma vitória, dois empates e três derrotas.

“Deu” pra Claudinei.

A direção foi ao mercado. Tentou vários treinadores. Levou alguns “nãos”. Não deixei tentarem Lisca. Brincadeira de criança.

Os dirigentes, então, decidiram trazer o líder.

Quem é o melhor time da Série C? O Amazonas! Então traz o cara, pô!

Cinco jogos: quatro vitórias e um empate. Invicto. 13 pontos. Cabou!!

Acabou não.

Voltamos ao presente.

Cristian Souza treinou 13 clubes nos últimos TRÊS anos. Em 2026, comandou São Luís, Joinville — rebaixado no Estadual Catarinense — e chegou ao Amazonas.

Serei franco: Cristian Souza será uma aposta muito grande para os tricolores.

O Amazonas atrasou quatro meses. Ele vai trocar o líder pelo 15º lugar.

Cristian Souza: você pode começar uma trajetória brilhante. Mas vamos acompanhar a evolução.

Torço por ele.

E pelo Santa, claro…