'Quero construir uma recuperação rápida', diz Cristian de Souza em chegada ao Santa Cruz

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz apresentou oficialmente o técnico Cristian de Souza como o novo comandante para a sequência da Série C. O novo treinador assumiu o cargo com um discurso carregado de otimismo e focado na urgência de resultados. O técnico, que estava no Amazonas, atual líder da competição, revelou que a grandeza do Tricolor e o desafio de reverter o cenário atual foram os fatores determinantes para sua mudança de ares.

Em suas primeiras palavras, Cristian destacou que sua principal missão imediata é mudar o ambiente interno. "Estou trazendo energia positiva e quero passar isso para os jogadores. Precisamos construir juntos uma recuperação rápida", afirmou. O treinador disse estar habituado às adversidades do futebol brasileiro e pronto para lidar com a pressão da torcida.

Sobre a instabilidade da profissão no país, o técnico foi direto ao ponto, minimizando as críticas sobre a rotatividade de treinadores. "A realidade é que a média de um treinador no Brasil é menor de três meses. Eu estou na média. Felizmente, pela minha postura, o telefone toca. A gente gosta do desafio", destacou.

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A força das arquibancadas é o diferencial que pode tirar o Santa Cruz da parte de baixo da tabela. Ele acredita que a união entre comissão técnica, elenco e torcedores será o "divisor de águas" necessário para que o time volte a ser competitivo e brigue pela classificação à próxima fase.

A diretoria do Santa Cruz agora corre contra o relógio. Para que Cristian de Souza possa comandar a equipe da beira do gramado no próximo compromisso contra a Inter de Limeira, na próxima segunda-feira (11), seu nome precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira.