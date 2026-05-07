'A história e a torcida pesaram': Cristian de Souza explica acerto com o Santa Cruz

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7), o técnico Cristian de Souza iniciou sua trajetória no Santa Cruz com um discurso de confiança e senso de urgência. O treinador, que deixou o Amazonas,então líder da Série C, para assumir o comando do Tricolor do Arruda.

A decisão de trocar o topo da tabela pela 15ª colocação foi fundamentada, segundo o treinador, pela grandeza institucional do Santa Cruz. "A principal motivação de estar aqui é a história do clube e o tamanho da sua torcida", afirmou o técnico, destacando que se sente preparado para a pressão.

Com apenas quatro pontos conquistados em cinco rodadas, o Santa Cruz vive um momento crítico. Ciente da necessidade de reação, Cristian de Souza enfatizou sua experiência em assumir trabalhos em andamento e entregar respostas rápidas dentro das quatro linhas.

"Estou pronto, preparado, bastante experimentado para poder chegar nesse desafio e, principalmente, gerar resultado muito rápido", destacou.

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Apesar da posição incômoda na tabela, o novo comandante fez questão de elogiar o grupo de jogadores. Para o novo comandante, o material humano disponível foi um dos fatores que o convenceu a aceitar o convite, classificando-o como um dos melhores da Série C.

“É um dos melhores grupos da Série C a nível de individualidade, também foi um fator que pesou para a nossa escolha. Considero um grupo experiente, de ótima qualidade para divisão. Acredito que ainda temos tempo, rodadas, para remobilizar e reorganizar para fazer valer a força do clube”, concluiu.

A estreia de Cristian de Souza no comando coral será diante da Inter de Limeira, na próxima segunda-feira (11), no Estádio Major José Levy Sobrinho, às 20h, pela sexta rodada da Série C.