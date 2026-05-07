Ao deixar o líder Amazonas para assumir um Santa Cruz ferido, Cristian de Souza prova que, no futebol, o tamanho do palco e a exposição moldam mais carreiras do que a estabilidade

Beto Lago 'A bússola quebrada da Série C e a vitrine chamada Santa Cruz'. (Foto: Rafael Vieira/FPF)

Bússola falha

No futebol, a tabela deveria ser bússola. Mas, na Série C, ela muitas vezes é miragem. A saída de Cristian de Souza do Amazonas, líder da competição, para assumir o Santa Cruz não é apenas uma troca de clube.

A resposta pra isso está na campanha, no ambiente. Liderar a Série C em maio é relevante, mas está longe de ser decisivo. O formato da competição, traiçoeiro por natureza, transforma boas campanhas em frustrações com uma facilidade assustadora. Não há margem para ilusão: o que hoje parece controle, amanhã pode virar colapso. E quem vive o dia a dia sabe disso melhor do que qualquer torcedor.

No papel, o Amazonas oferece estabilidade esportiva. Dentro de campo, entrega resultado. Mas o futebol não se sustenta só com desempenho. Estrutura e garantias financeiras pesam e muito. Liderança sem sustentação é, no máximo, uma promessa frágil. Do outro lado está o Santa Cruz. Um clube ferido, pressionado, envolto em incertezas.

Mas também um clube que carrega algo que não se mede em pontos: relevância, torcida, história. E, para um jovem treinador, isso importa. No Amazonas, Cristian de Souza liderava quase em silêncio.

No Santa Cruz, mesmo que tropece, será pauta diária. Cada vitória ganha proporção. Cada derrota, repercussão. É o tipo de exposição que pode redefinir uma carreira em meses. Não se trata de escolher o melhor time. Trata-se de escolher o maior palco. E essa é a engrenagem que move decisões como essa.

Aposta arriscada

É uma aposta. Arriscada, inclusive. O Santa Cruz não oferece garantias. Longe disso. Problemas financeiros, pressão interna, instabilidade institucional. Um cenário que engole profissionais com facilidade.

Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente que, se domado, devolve em projeção tudo aquilo que falta em segurança. Cristian de Souza conhece a Série C e sabe o martírio de trabalhar em um clube com limitações financeiras. Aqui, trocou controle por incerteza.

Movimento de carreira

Mesmo sendo líder da Série C, Cristian de Souza tem um currículo recente que preocupa o torcedor coral. Treze clubes nos últimos três anos. No início de 2026, rebaixado no Estadual com o Joinville.

O que ele aposta pode parecer incoerência à primeira vista: Cristian de Souza não fez um movimento esportivo; fez um movimento de carreira. E, no futebol brasileiro de hoje, isso costuma explicar quase tudo. Se vai dar certo, só o tempo irá dizer.

Do erro ao alívio: Felipinho salva o Leão

O pior em campo pode virar herói? Felipinho respondeu isso contra o ASA, na Ilha do Retiro. Em uma atuação bem abaixo, como quase todo o time, o lateral foi inseguro no jogo, mas decisivo no belo gol de falta que colocou o Leão nas semifinais da Copa do Nordeste.

O Sport sofreu mais do que deveria e voltou a expor problemas de desempenho em campo. No fim, prevaleceu o resultado. E, ironicamente, dos pés de um dos mais criticados da noite.

