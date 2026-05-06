Santa Cruz anuncia Cristian de Souza, ex-Amazonas, como novo técnico

O profissional liderava a Série C do Campeonato Brasileiro pela Onça Pintada antes do acerto com o Santa Cruz

Cristian de Souza, novo técnico do Santa Cruz (João Normando / Amazonas)

O Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (6) o seu novo técnico para a sequência da temporada. Trata-se de Cristian de Souza, que estava no Amazonas e liderava a Série C do Campeonato Brasileiro.

O profissional de 48 anos chega ainda nesta quarta ao Recife, sendo esperado para comandar os primeiros trabalhos com o elenco na quinta-feira (7). O treinador estreará pela Cobra Coral em confronto contra a Inter de Limeira, marcado para a próxima segunda-feira (11), fora de casa.

Cristian de Souza chega ao Santa Cruz com a missão de recuperar a equipe na tabela de classificação da Série C. Após cinco rodadas disputadas, o Tricolor do Arruda é apenas o 15º colocado, tendo somado 4 pontos e estando próximo da zona de rebaixamento.

O novo técnico coral ainda conta com passagens por Joinville, São Luiz, Marcílio Dias, Luverdense, Serra Branca-PB, Manaus, Atlético Tubarão, CSA, Botafogo-PB e Manauara, além de outros times no Sul do país.

Pelo Amazonas, Cristian de Souza vinha fazendo uma expressiva campanha na Terceira Divisão. A Onça Pintada lidera de maneira isolada a competição, somando 13 pontos e ostentando um aproveitamento de 83%. O clube, porém, passava por fortes problemas financeiros, o que pesou na saída do comandante.



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