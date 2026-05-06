Crise no Arruda: Santa Cruz vive 'efeito dominó' e busca 4º técnico para salvar o ano

Diretoria do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O que era para ser o ano da reconstrução transformou-se, em apenas cinco meses, em mais um cenário dramático do Santa Cruz. Com a eliminação precoce nas competições do primeiro semestre, um início pífio na Série C e a paralisia administrativa no projeto da SAF, o Tricolor agora busca o seu quarto treinador na temporada para tentar evitar um desastre ainda maior.

O primeiro semestre de 2026 foi implacável com o torcedor coral. No Campeonato Pernambucano, a queda para o rival Náutico nas semifinais não foi um fato isolado, mas o ápice de uma campanha apática: o time encerrou sua participação com pouco brilho e sem vencer um único clássico.

Além disso, teve o baque financeiro e moral na Copa do Brasil. A eliminação para o Sousa-PB, na Arena de Pernambuco, ainda na segunda fase, aumentou a pressão sobre o clube.

Em busca de um novo comandante

A "moedora de técnicos" do Arruda operou em velocidade máxima neste início de ano. A instabilidade em campo reflete diretamente no comando técnico. Em poucos meses, o clube já vai para o quarto treinador: Marcelo Cabo, Fábio Cortez (interino) e Claudinei Oliveira, além de um novo nome ainda em definição.

Atualmente, a diretoria vasculha o mercado em busca de um perfil "bombeiro", capaz de organizar uma equipe que soma apenas quatro pontos em 15 disputados na terceira divisão.

A estagnação da SAF

Fora das quatro linhas, a solução que muitos consideravam a "salvação da lavoura" parece ainda travada. O processo de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) segue emperrado em burocracias. Enquanto o presidente Bruno Rodrigues busca selar uma rescisão amigável com o grupo de investidores mineiros, cujo negócio, antes dado como iminente, acabou travando.

No futebol, o "tempo da burocracia" raramente caminha junto com o "tempo da necessidade", e cada semana de atraso na rescisão é uma semana a menos de oxigênio financeiro no Arruda. Para qualquer novo investidor assumir o comando, o Santa Cruz impôs uma condição inegociável: um aporte financeiro imediato. Esse valor seria para quitar os débitos com o atual elenco: o atraso de três meses de direitos de imagem.

De olho no futuro

Manter a motivação de um grupo que está na parte de baixo da tabela da Série C já é uma tarefa árdua. O próximo treinador que assumir o comando técnico do Santa Cruz herdará não apenas um problema tático, mas um desafio psicológico: convencer profissionais a entregarem resultado, enquanto a diretoria tenta, nos bastidores, solucionar os problemas financeiros.