Cálculo da sobrevivência: Quantos pontos o Santa Cruz precisa para evitar a queda na Série C?

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O sinal de alerta foi ligado de vez no Arruda. Após um início de Série C preocupante, o Santa Cruz amarga uma sequência negativa de quatro partidas sem vitória, resultado que empurrou a equipe tricolor para as proximidades da zona de rebaixamento. Com apenas quatro pontos conquistados em 15 disputados (um aproveitamento de 26,6%), a Cobra Coral agora corre contra o tempo e contra a matemática para garantir a permanência na terceira divisão.

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Historicamente, a "zona de segurança" para evitar o descenso na Série C, considerando Z2 (duas piores campanhas), gira entre 17 e 18 pontos. Considerando o desempenho das últimas quatro temporadas, onde a média dos últimos colocados flutuou entre 11 e 16 pontos, o Tricolor precisa de uma mudança de postura.

Para atingir o número mágico de 18 pontos, pontuação que garantiria a vaga na maioria dos cenários recentes, o Santa Cruz precisa somar mais 14 pontos nos 14 jogos restantes. Isso significa elevar o aproveitamento atual de 26% para cerca de 36% até o fim da primeira fase.

Histórico é combustível para o alerta

O retrospecto recente da competição mostra que o equilíbrio na parte de baixo da tabela é traiçoeiro. Em 2022, por exemplo, o Ferroviário caiu somando 16 pontos, mesmo número do Campinense. Já em 2025, Retrô e Tombense foram rebaixados com 14 pontos cada.

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Confira o desempenho do Z2 nos últimos anos:

2025: Retrô (14 pts) e Tombense (14 pts)

2024: Ferroviário-CE (15 pts) e São José (11 pts)

2023: Altos (13 pts) e Pouso Alegre (12 pts)

2022: Ferroviário (16 pts) e Campinense (16 pts)

Cenário atual

Com uma vitória, um empate e três derrotas nas cinco primeiras rodadas, o Santa Cruz vive um momento de atenção máxima na Série C. A equipe tricolor ocupa uma posição desconfortável na tabela e já vê a zona de rebaixamento se aproximar, com risco real de entrada no Z2 já na próxima rodada, dependendo dos demais resultados.

O desempenho irregular coloca a Cobra Coral em uma situação de pressão crescente. Mais do que apenas somar pontos, o time passa a precisar de uma reação imediata para evitar que a proximidade com a parte inferior da tabela se transforme em um problema ainda mais grave.