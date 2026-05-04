Santa Cruz receberá aporte financeiro da FPF para reformas emergenciais no Arruda

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

O processo de reabertura do Estádio José do Rego Maciel ganhou um capítulo decisivo. Em reunião realizada na última semana, entre a cúpula da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Comissão Patrimonial do Santa Cruz, ficou definido que a entidade realizará aportes financeiros para custear as reformas estruturais necessárias para a liberação do Arruda.

O encontro contou com a presença de Evandro Carvalho (presidente da FPF), Carlos Simeão (vice da FPF), Adriano Lucena e Roberto Freire (membros da patrimonial coral). O foco imediato é sanar as pendências apontadas pela Defesa Civil, garantindo a segurança para o retorno do público.

Segundo Evandro Carvalho, os recursos iniciais serão destinados às intervenções mais urgentes, especialmente aquelas exigidas pela Defesa Civil. O dirigente destacou que ainda não há definição do valor total necessário, ressaltando que se trata de uma obra de grande porte e que poderá exigir complementação de recursos externos.

“Vamos começar com o que for possível dentro do nosso limite. As primeiras ações são para atender a Defesa Civil. Depois disso, veremos como alocar os demais recursos, porque é uma obra de milhões”, afirmou o presidente da FPF, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

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Primeira etapa será focada em exigências técnicas

A fase inicial das intervenções terá como objetivo cumprir as exigências da Defesa Civil de Pernambuco, que incluem análises estruturais e documentação técnica. O principal entrave atual é a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), necessária para validar as intervenções recomendadas.

Além disso, o processo de liberação do estádio envolve outras etapas obrigatórias. Após a aprovação da Defesa Civil, o Arruda será submetido à vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que avaliará itens como rotas de fuga, sinalização e equipamentos de segurança. Em seguida, a Polícia Militar de Pernambuco fará a análise operacional para jogos com presença de público.

Somente após a aprovação dos três órgãos, o estádio poderá ser reaberto oficialmente.

Reabertura gradual e capacidade reduzida

Internamente, a expectativa é de que a reabertura ocorra de forma gradual. A projeção inicial é de liberação parcial do estádio, com capacidade reduzida para cerca de 15 a 20 mil torcedores, enquanto as demais etapas das obras são concluídas.

A execução das intervenções deve contar com a participação de aproximadamente três empresas, responsáveis por diferentes frentes de trabalho, incluindo reforços estruturais e adequações de segurança.

Apesar do avanço nas tratativas, ainda não há prazo definido para a conclusão das obras ou para o retorno do público ao estádio.

