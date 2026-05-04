Inferno astral: Santa Cruz enfrenta crise financeira, troca de técnico e saídas no elenco

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz vive um verdadeiro "inferno astral" que parece não ter fim. Em meio a uma sequência de resultados negativos na Série C, o clube agora enfrenta uma tempestade perfeita: a demissão do técnico Claudinei Oliveira, a saída de titulares e o fantasma dos salários atrasados que volta a assombrar os bastidores do Arruda.

A pressão tornou-se insustentável. Após a terceira derrota consecutiva, a diretoria oficializou o desligamento de Claudinei Oliveira. O treinador encerrou sua passagem com números ruins: em seis jogos, conquistou uma vitória, um empate e quatro derrotas, acumulando 27,7% de aproveitamento.

Sob seu comando, o time não demonstrou poder de reação, deixando o Tricolor em situação delicada na tabela da Série C, com apenas quatro pontos somados em cinco partidas.

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Saída de jogadores e atraso de salários

Se o desempenho em campo preocupa, o desmonte do elenco agrava o sentimento de insegurança da torcida. Dois pilares da equipe titular buscaram novos ares em clubes que disputam a Série D. O volante Wagner Balotelli acertou com o América-RN. Já o lateral-direito Israel reforçará o Retrô.

As saídas ocorrem em um momento onde o clube admite dificuldades financeiras severas, devendo atualmente três direitos de imagem aos atletas. A falta de fluxo de caixa compromete não apenas a manutenção do grupo, mas também a busca por um substituto para o comando técnico.

SAF: A promessa que esbarra na burocracia

A esperança do torcedor reside na transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas o processo caminha a passos lentos. O Santa Cruz negocia atualmente a rescisão contratual com a Cobra Coral Participações.

O distrato é condição fundamental para que o clube possa negociar com novos investidores que possam aportar capital e assumir a gestão do futebol. Enquanto o imbróglio jurídico não se resolve, o clube permanece em um vácuo administrativo, que interfere na possibilidade de aportes financeiros.

