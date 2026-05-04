Veja a lista de possíveis técnicos para o Santa Cruz

Lisca Doido, técnico do Botafogo-PB (João Neto / Botafogo-PB)

Com a saída do treinador Claudinei Oliveira, a diretoria do Santa Cruz iniciou uma corrida contra o relógio para anunciar o quarto técnico da temporada de 2026. O perfil buscado é claro: alguém que conheça os atalhos da Série C do Campeonato Brasileiro e consiga estancar a sequência de três derrotas seguidas antes do confronto contra a Inter de Limeira.

Entre os principais candidatos está, ex-Botafogo-PB, onde conquistou o título do Campeonato Paraibano 2026. Conhecido pelo estilo enérgico e pela capacidade de mobilizar o elenco, o profissional é visto como uma opção para dar resposta imediata ao momento de pressão vivido pelo clube.

Outro nome monitorado é o de Gerson Gusmão, atualmente no Serra Branca. Com experiência no futebol nordestino, ele apresenta um perfil mais equilibrado e focado na organização tática, embora sua contratação dependa de liberação do clube atual.

Livre no mercado, Márcio Fernandes surge como alternativa experiente. Bicampeão da Série C com o Vila Nova, o treinador tem histórico consolidado na competição, fator considerado importante diante da necessidade de reação rápida.

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A diretoria também avalia opções mais recentes no cenário nacional, como Rafael Lacerda, ex-Atlético Goianiense e campeão estadual em 2025, além de Vinicius Bergantin, que trabalhou como auxiliar de Tite no início do ano no Cruzeiro e representa uma aposta em um perfil mais moderno.

A expectativa do Santa Cruz é definir o novo comandante nos próximos dias, antes do confronto contra a Inter de Limeira, no próximo dia 11, fora de casa, em mais um momento decisivo para a temporada coral.

