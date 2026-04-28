'Narrativa esperada': Presidente descarta relação entre salários atrasados e má fase do Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O sinal de alerta está ligado no Arruda. Após a derrota para o Amazonas, o Santa Cruz chegou à marca de três jogos sem vitória na Série C, ocupando a 13ª colocação na tabela. Diante do jejum de resultados, o debate sobre os bastidores financeiros ganhou força, uma vez que o Tricolor do Arruda deve atualmente três meses de direitos de imagem ao elenco.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o presidente tricolor, Bruno Rodrigues, rebateu a ideia de que o desempenho técnico esteja atrelado às pendências financeiras. Segundo o mandatário, a aplicação do grupo de jogadores permanece intacta.

"Isso já era uma narrativa esperada. Quando o time perde em campo, essa é a primeira narrativa. Eu particularmente estou no clube e tenho conversado com todos os atletas, não acredito nisso. Nosso time é de homem, o pessoal está muito aplicado", disse o mandatário.

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O presidente utilizou o retrospecto recente de pagamentos e atuações para reforçar sua tese. Ele citou que o melhor desempenho recente ocorreu justamente em um período de maior aperto, enquanto as derrotas vieram após a quitação de parcelas da CLT.

“Mas, veja só, jogamos contra o Floresta, no interior do Ceará, e a gente fez um grande jogo, merecíamos ganhar. E lá está bem mais atrasado. No penúltimo jogo, pagamos uma CLT, contra o Confiança foi uma tragédia, uma vergonha. E pagamos outra CLT e perdemos para o Amazonas. Acho que não tem ligação direta”, explicou

Próximo desafio

Pressionado pela tabela, o Santa Cruz terá a semana inteira de preparação para tentar a reabilitação fora de casa. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (02), às 17h, para enfrentar o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

