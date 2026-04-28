Santa Cruz veta venda definitiva do Arruda e exige modelo de comodato na nova SAF

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou um novo capítulo decisivo. O presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, confirmou que o clube não aceitará mais a cessão definitiva do Estádio do Arruda em futuras negociações. A decisão marca uma ruptura com o modelo anterior proposto pela Cobra Coral Participações S/A e redefine as bases para os próximos investidores.

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Na proposta que está prestes a ser distratada com o grupo mineiro, o Arruda passaria a ser propriedade da SAF caso houvesse um aporte de R$ 100 milhões em reformas num prazo de três anos. Agora, o modelo adotado será o de comodato, onde o investidor tem o direito de uso por tempo determinado, mas a propriedade permanece com o clube social.

"Eu já antecipei para todo e qualquer investidor que a gente assine: o estádio do Arruda só vai em comodato. Eu não aceito mais esse modelo de cessão definitiva", afirmou o mandatário, em entrevista ao Programa Léo Medrado & Traíras.

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Exigência de "Dinheiro na Mesa"

Além da proteção ao patrimônio imobiliário, Bruno Rodrigues estabeleceu uma nova linha de corte para a credibilidade dos interessados. Diferente de tratativas anteriores pautadas em promessas de investimento futuro, o novo critério exige liquidez imediata.

O presidente garantiu que novos parceiros só serão anunciados oficialmente após o depósito de um aporte inicial destinado à quitação do passivo do clube. Além do passivo do clube, os novos investidores também terão que assumir os custos já pagos pela Cobra Coral Participações, que gira em torno de R$ 7,5 milhões, destinados ao pagamento dos credores no âmbito da recuperação judicial.

“Só vai sentar ao meu lado e ser anunciado como investidor depois que tiver feito o aporte inicial, quitando todo esse passivo. Eu já tive algumas informações de que os investidores estão de acordo. Evidentemente que isso entra numa conta de adiantamento para trazer tranquilidade ao clube”, explicou.

Próximos passos

Com o distrato com a Cobra Coral Participações em andamento, o Santa Cruz já sinaliza a existência de outros grupos interessados. A expectativa da diretoria é que o novo formato atraia investidores mais alinhados com a realidade institucional e patrimonial do clube, buscando um equilíbrio entre a modernização do futebol e a preservação da identidade do Arruda.

