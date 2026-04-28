Funcionário mais antigo do Santa Cruz, massagista Peninha é diagnosticado com câncer

Funcionário do Santa Cruz há mais de 40 anos, massagista Peninha é diagnosticado com câncer

Homenagem do Santa Cruz para o massagista Peninha (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O vestiário do Santa Cruz é feito de ídolos que balançam as redes, mas também daqueles que, no silêncio do dia a dia, cuidam das pernas e do bem-estar de quem entra em campo. Um desses pilares é Genário Medeiros Vasconcelos, conhecido como Peninha. Massagista e funcionário mais longevo do clube, ele agora enfrenta seu adversário mais difícil: um diagnóstico de câncer em estado avançado.

A notícia mobilizou o clube e transformou o último compromisso da equipe em um manifesto de solidariedade. Antes do confronto contra o Amazonas, os jogadores corais entraram no gramado com uma faixa que sintetiza o sentimento da instituição: “Força, Peninha! Uma Cobra Coral nunca está sozinha”.

Mais que um funcionário, um símbolo

Com quatro décadas de dedicação ao Tricolor, Peninha atravessou gerações, crises e glórias. Nas redes sociais, o clube reforçou o apoio ao profissional. "História, dedicação e amor pelo Santa Cruz. Um dos nossos, dentro e fora do dia a dia do clube. Estamos juntos contigo", publicou o perfil oficial do clube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Homenagem

No ano passado, durante a disputa pelo acesso à Série C, Peninha foi citado pelo técnico Marcelo Cabo como a principal fonte de inspiração para o grupo antes de um duelo decisivo contra o Sergipe. Na ocasião, Cabo fez questão de levar o massagista para a coletiva de imprensa, destacando sua representatividade.

"O Peninha representa o morro, o time do povo, nossa torcida. É o cara que tem mais valor dentro do Santa Cruz", afirmou o treinador na época.

Para Peninha, a luta agora é fora das quatro linhas, mas, como o próprio lema diz, o apoio da massa coral garante que ele não entrará nesse campo sozinho.

