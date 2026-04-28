Técnico do Santa Cruz projeta sequência fora de casa: 'Temos time para vencer qualquer um'

Jogadores do Santa Cruz (Sávyo Miguel/FPF)

O Santa Cruz vive um momento de pressão na Série C do Campeonato Brasileiro. Após chegar ao terceiro jogo consecutivo sem vitória, o Tricolor do Arruda agora terá que buscar a recuperação longe de seus domínios. A sequência reserva dois confrontos em solo paulista: contra o Guarani, no próximo sábado (02), e diante da Inter de Limeira, no dia 11 de maio.

Ciente da dificuldade, o técnico Claudinei Oliveira analisou a tabela e admitiu que o desempenho em casa ficou abaixo do esperado, o que aumenta a obrigação de pontuar como visitante.

“Dos seis primeiros jogos, só dois em casa. A gente teria que fazer valer o mando. Fizemos no primeiro jogo, mas não no segundo. Dos seis pontos fora, só trouxemos um. Teríamos que ter tido pelo menos três”, lamentou o treinador.

Meta: Quatro a seis pontos

Para compensar os pontos perdidos nos primeiros jogos, o comandante coral estabeleceu uma meta ousada para as próximas duas rodadas. Segundo o treinador, o elenco montado tem qualidade técnica para encarar qualquer adversário de igual para igual, independentemente do local da partida.

“Agora, a gente vai ter que ir para fora de casa buscar quatro pontos ou seis. A gente tem que ter pontos fora de casa. E a gente consegue. A gente tem time para vencer qualquer um dentro de casa e fora de casa. Temos time para isso”, destacou.

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Ajustes e evolução

Com dois meses de trabalho e cinco jogos à frente da Cobra Coral, o técnico destacou que o time ainda passa por um processo de formatação e que as mudanças nas peças visam encontrar o equilíbrio ideal durante o torneio.

“Estamos oportunizando alguns atletas, fazendo algumas mexidas pra gente dar uma olhada como é que fica a equipe. E a gente vai ter que, durante a competição, ir ajustando”, concluiu .

Com o fechamento da quarta rodada, a Cobra Coral caiu para 13 posição com quatro pontos em quatro jogos. Diante de dois confrontos diretos fora de casa, o Santa Cruz entra em campo pressionado, mas confiante de que pode transformar o momento e iniciar uma reação na Série C.

Próximos compromissos:

Guarani x Santa Cruz

Data: Sábado, 02 de maio

Horário: 17h

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Inter de Limeira x Santa Cruz

Data: Segunda-feira, 11 de maio

Horário: 20h

Local: Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)

