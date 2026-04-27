Crise no Arruda? Santa Cruz vive momento conturbado dentro e fora de campo

Vitinho, atacante do Santa Cruz (Sávyo Miguel/FPF)

O cenário no Santa Cruz é de alerta máximo. Após o tropeço diante do Amazonas, o Tricolor completou a marca negativa de três jogos sem vencer na Série C, despencando para a 12ª colocação. Se fora de campo o clube tenta resolver imbróglios burocráticos, dentro das quatro linhas o time de Claudinei Oliveira sofre para balançar as redes e convencer a torcida.

O técnico Claudinei Oliveira chegou ao seu quinto jogo à frente da equipe tricolor com um aproveitamento preocupante: apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. O grande "calo" do Santa Cruz tem sido a falta de pontaria. Em quatro partidas na competição nacional, o ataque tricolor anotou apenas dois gols, uma média insuficiente para quem almeja o G8, grupo de qualificação.

Em entrevista coletiva, o comandante tricolor defendeu a solidez defensiva, mas reconheceu a urgência de ajustes no setor de ataque. "Fizemos quatro jogos e sofremos três gols; é aceitável. Agora, fazer só dois gols em quatro jogos é pouco. Temos que ter mais volume de criação, caprichar e acertar mais o alvo," pontuou o treinador.

Apesar do discurso, as escolhas do técnico começam a ser questionadas por parte da arquibancada, especialmente a manutenção do centroavante Quirino, que ainda não correspondeu às expectativas de gols.

Extracampo

Se a bola não entra, as contas também não fecham. O ambiente nos bastidores segue conturbado pela indefinição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o presidente Bruno Rodrigues, o clube busca um "desfecho amigável" nas negociações, mas, enquanto o martelo não é batido, o processo com novos investidores segue em modo de espera (stand-by).

Essa paralisia administrativa impede a entrada de receitas imediatas, o que agravou o fluxo de caixa e resultou em novos atrasos salariais para atletas e funcionários. O fantasma da instabilidade financeira, que assombrou o clube em temporadas passadas, volta a preocupar a torcida e gera um clima de insegurança que inevitavelmente reflete no rendimento esportivo do elenco.

O que vem por aí?

Com o sinal de alerta ligado, o Santa Cruz precisa reagir imediatamente para não ver o grupo de classificação se distanciar. O Tricolor do Arruda terá dois jogos seguidos fora de casa, contra o Guarani e diante da Inter de Limeira.