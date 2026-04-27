Recuperação Judicial: Santa Cruz terá reunião para definir data da Assembleia de Credores

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Francisco Silva)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, detalhou os próximos passos do processo de Recuperação Judicial do clube e afirmou que uma reunião, nesta terça-feira (28), deve definir o cronograma para a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), etapa considerada decisiva no andamento do plano de reestruturação financeira.

“Vamos ter uma reunião do nosso corpo jurídico junto com os representantes da Recuperação Judicial, onde vamos trazer o cronograma da Assembleia de Credores e apresentar para a Justiça”, afirmou o mandatário.

Segundo o dirigente, o encontro reunirá o corpo jurídico do clube e representantes da Recuperação Judicial com o objetivo de organizar e apresentar à Justiça um calendário para a convocação da assembleia. A medida atende à decisão judicial do último dia 13 de abril, que determinou que o Santa Cruz apresente, no prazo de 15 dias, um cronograma detalhado.

Bruno Rodrigues destacou ainda que o clube já avançou em negociações com mais de 300 credores. “Fizemos negociações com mais de 300 credores na Recuperação Judicial. Já fazia anos que o clube não pagava nenhum credor”, destacou.

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A Recuperação Judicial do Santa Cruz está em curso desde fevereiro de 2022 e segue sob acompanhamento da Justiça, que prorrogou a suspensão de ações e execuções contra o clube enquanto o processo avança.

A expectativa da diretoria é que a Assembleia Geral de Credores seja realizada no início do segundo semestre, embora a data final dependa da homologação judicial do cronograma.

A AGC é uma das fases mais importantes do processo, pois nela os credores irão deliberar sobre o plano de pagamento apresentado pelo clube, definindo os rumos da reestruturação financeira tricolor.

