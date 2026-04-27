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Recuperação Judicial: Santa Cruz terá reunião para definir data da Assembleia de Credores

Recuperação Judicial do Santa Cruz entra em fase decisiva com exigência de cronograma

Paulo Mota

Publicado: 27/04/2026 às 13:05

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Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz/Francisco Silva

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Francisco Silva)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, detalhou os próximos passos do processo de Recuperação Judicial do clube e afirmou que uma reunião, nesta terça-feira (28), deve definir o cronograma para a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), etapa considerada decisiva no andamento do plano de reestruturação financeira.

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“Vamos ter uma reunião do nosso corpo jurídico junto com os representantes da Recuperação Judicial, onde vamos trazer o cronograma da Assembleia de Credores e apresentar para a Justiça”, afirmou o mandatário.

Segundo o dirigente, o encontro reunirá o corpo jurídico do clube e representantes da Recuperação Judicial com o objetivo de organizar e apresentar à Justiça um calendário para a convocação da assembleia. A medida atende à decisão judicial do último dia 13 de abril, que determinou que o Santa Cruz apresente, no prazo de 15 dias, um cronograma detalhado.

Bruno Rodrigues destacou ainda que o clube já avançou em negociações com mais de 300 credores. “Fizemos negociações com mais de 300 credores na Recuperação Judicial. Já fazia anos que o clube não pagava nenhum credor”, destacou.

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A Recuperação Judicial do Santa Cruz está em curso desde fevereiro de 2022 e segue sob acompanhamento da Justiça, que prorrogou a suspensão de ações e execuções contra o clube enquanto o processo avança.

A expectativa da diretoria é que a Assembleia Geral de Credores seja realizada no início do segundo semestre, embora a data final dependa da homologação judicial do cronograma.

A AGC é uma das fases mais importantes do processo, pois nela os credores irão deliberar sobre o plano de pagamento apresentado pelo clube, definindo os rumos da reestruturação financeira tricolor.

Assembleia , Credores , Recuperação judicial , Santa Cruz
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