Recuperação Judicial: Santa Cruz terá reunião para definir data da Assembleia de Credores
Recuperação Judicial do Santa Cruz entra em fase decisiva com exigência de cronograma
Publicado: 27/04/2026 às 13:05
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Francisco Silva)
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, detalhou os próximos passos do processo de Recuperação Judicial do clube e afirmou que uma reunião, nesta terça-feira (28), deve definir o cronograma para a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), etapa considerada decisiva no andamento do plano de reestruturação financeira.
Segundo o dirigente, o encontro reunirá o corpo jurídico do clube e representantes da Recuperação Judicial com o objetivo de organizar e apresentar à Justiça um calendário para a convocação da assembleia. A medida atende à decisão judicial do último dia 13 de abril, que determinou que o Santa Cruz apresente, no prazo de 15 dias, um cronograma detalhado.
Bruno Rodrigues destacou ainda que o clube já avançou em negociações com mais de 300 credores. “Fizemos negociações com mais de 300 credores na Recuperação Judicial. Já fazia anos que o clube não pagava nenhum credor”, destacou.
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A Recuperação Judicial do Santa Cruz está em curso desde fevereiro de 2022 e segue sob acompanhamento da Justiça, que prorrogou a suspensão de ações e execuções contra o clube enquanto o processo avança.
A expectativa da diretoria é que a Assembleia Geral de Credores seja realizada no início do segundo semestre, embora a data final dependa da homologação judicial do cronograma.
A AGC é uma das fases mais importantes do processo, pois nela os credores irão deliberar sobre o plano de pagamento apresentado pelo clube, definindo os rumos da reestruturação financeira tricolor.