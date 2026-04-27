Técnico do Santa Cruz admite chance de preservar Quirino em jogos como mandante
Claudinei Oliveira defende empenho de Quirino, mas sinaliza preservação do centroavante
Publicado: 27/04/2026 às 10:43
Quirino, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
A derrota do Santa Cruz para o Amazonas, por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, deixou marcas que vão além da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Recorrente alvo de críticas da torcida, o centroavante Quirino voltou a ser hostilizado, o que levou o técnico Claudinei Oliveira a cogitar uma mudança na gestão do atleta para protegê-lo emocionalmente.
Diante do clima hostil na Arena de Pernambuco, o comandante tricolor sinalizou que existe a possibilidade de preservar o atleta em partidas como mandante.
“Se em algum momento a gente tiver que preservar o atleta dessa cobrança excessiva, a gente vai preservar, principalmente nos jogos em casa. A gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade”, admitiu o treinador.
Vaias e chance desperdiçada
Mesmo entrando apenas aos 21 minutos da etapa final, quando o time já buscava o empate, o camisa 9 foi recebido e acompanhado por vaias e xingamentos. No fim do jogo, Quirino teve a chance de se redimir: após cruzamento de Ronald e desvio de Fabinho, o centroavante cabeceou por cima do travessão, perdendo uma das melhores oportunidades do Tricolor na partida.
Em entrevista coletiva, Claudinei Oliveira ressaltou que o rendimento de Quirino nos treinamentos destoa do que é visto sob pressão nos jogos. O treinador revelou que o atleta teve um excelente desempenho no coletivo durante a semana.
"A gente está vendo a luta dele, a entrega dele, vendo o que ele está sofrendo também com as cobranças. É uma coisa que a gente tem que tentar administrar e conversar com o atleta, ver como ele está se sentindo também", afirmou.
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Apesar da possibilidade de preservação, o técnico reforçou que não há o que reclamar do profissionalismo do centroavante, destacando que "não dá para reclamar de falta de empenho, nem no dia a dia e nem nos jogos", concluiu.
Com o resultado, o Santa Cruz permanece com quatro pontos e caiu para a 13ª colocação na tabela da Série C, ligando o sinal de alerta na disputa por posições na parte intermediária da classificação.
O Tricolor do Arruda volta a campo no próximo sábado (02), quando enfrenta o Guarani, às 17h, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em busca de recuperação na tabela.