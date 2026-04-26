'Não premiar quem errou': Claudinei Oliveira justifica corte de Marquinhos no Santa Cruz

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O revés do Santa Cruz para o Amazonas, por 1 a 0, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, não trouxe apenas lamentações pelo resultado de campo. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Claudinei Oliveira abriu o jogo sobre a ausência do atacante Marquinhos, que sequer foi relacionado para o duelo válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comandante coral, a decisão de barrar o atleta foi estritamente disciplinar. Marquinhos teria faltado a duas sessões de treinamento durante a semana de preparação, o que motivou o seu corte.

“Com relação ao Marquinhos, perdeu dois treinos no início da semana. Um treinamento foi justificado, o outro não teve justificativa que a gente achava que estava de acordo. Por isso a gente não trouxe para o jogo, para não premiar o cara que não teve um comportamento legal e deixar de fora um cara que teve um comportamento legal”, explicou Claudinei Oliveira.

O treinador reforçou que a decisão não teve caráter punitivo definitivo, mas sim educativo, visando manter a disciplina interna do elenco e estabelecer critérios claros de conduta. Ainda segundo o treinador, o atleta reconheceu o erro, conversou com a comissão técnica e pediu desculpas.

“Ele conversou e já pediu desculpas, já está tudo zerado, mas até por justiça a gente preferiu deixar ele de fora desse jogo. Para o próximo, se merecer, vai de novo. É um menino do bem, trabalhador, vinha tendo boas atuações. Não vamos punir o Santa Cruz. A decisão é dar um exemplo para os outros. Se o Marquinhos for a melhor opção, vai o Marquinhos. Sem problema nenhum”, acrescentou.

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A ausência do atacante chamou atenção por se tratar de um jogador que vinha sendo utilizado com frequência e apresentava evolução nas últimas atuações. Internamente, no entanto, a comissão técnica entende que a manutenção da disciplina é fundamental em um campeonato longo e competitivo como a Série C.

Com o resultado, o Santa Cruz permanece com quatro pontos e caiu para a 13ª colocação na tabela da Série C, ligando o sinal de alerta na disputa por posições na parte intermediária da classificação.

O Tricolor do Arruda volta a campo no próximo sábado (02), quando enfrenta o Guarani, às 17h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em busca de recuperação na tabela .

