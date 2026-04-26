Claudinei Oliveira vê 'injustiça' em derrota do Santa Cruz para o Amazonas na Série C

Técnico do Santa Cruz avalia desempenho da equipe tricolor e diz que time teve mais volume de jogo

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, em partida válida pela quarta rodada da Série C. O resultado marcou o terceiro jogo consecutivo sem vitória da Cobra Coral na competição nacional, aumentando a pressão neste início de campanha.

Em entrevista coletiva, o técnico Claudinei Oliveira demonstrou insatisfação com o resultado e avaliou que o desempenho da equipe não refletiu o placar final. Para o treinador, a Cobra Coral teve maior volume de jogo e controlou boa parte das ações ofensivas, já a Onça Pintada chegou pouco com perigo.

“Tivemos muito mais volume que o adversário. Eles chutaram apenas uma bola no gol. Tivemos várias situações de cruzamentos que faltou apenas um pé. Acho que a derrota foi injusta. Para mim, o parâmetro é esse: a derrota foi injusta, não foi uma derrota justa. Foi doída, mas não foi justa”, afirmou o treinador.

Apesar da frustração com o resultado negativo, Claudinei Oliveira destacou a postura da equipe em campo e pediu equilíbrio na análise do momento. O comandante tricolor reconheceu a insatisfação com a sequência negativa, mas afirmou que o grupo não pode se abalar.

“Mas assim não vamos fazer terra arrasada. Hoje o sentimento é horrível, sou um péssimo perdedor. Duas derrotas seguidas são críticas na minha cabeça. Isso a gente não assimila muito bem. Não podemos aceitar pela grandeza do Santa Cruz. Não está normal perder. Mas, diferente da semana passada, hoje a equipe correu, produziu, batalhou, ganhou mais divididas”, explicou.

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Com o resultado, o Santa Cruz permanece com quatro pontos e caiu para a 13ª colocação na tabela da Série C, ligando o sinal de alerta na disputa por posições na parte intermediária da classificação.

O Tricolor do Arruda volta a campo no próximo sábado (02), quando enfrenta o Guarani, às 17h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em busca de recuperação na tabela de classificação.

