Santa Cruz não reage, perde para o líder Amazonas e segue em má fase na Série C

Santa Cruz e Amazonas (Reprodução)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, em partida válida pela quarta rodada da Série C. O Tricolor do Arruda chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na competição nacional. O único gol do confronto foi marcado pelo uruguaio Nico Schiappacasse.

Com o resultado negativo, a Cobra Coral permanece com quatro pontos e caiu para a 13ª colocação na tabela. Já o Onça Pintada segue com campanha perfeita, mantendo 100% de aproveitamento e a liderança isolada, agora com 12 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Santa Cruz volta a campo no sábado (02), quando enfrenta o Guarani às 17h, no Estádio Brinco de Ouro. No domingo (03), o Amazonas FC recebe o Caxias, às 17h, no Estádio Carlos Zamith.

O JOGO

O Santa Cruz começou a partida em ritmo acelerado, partindo com tudo para o campo de ataque e tentando impor pressão desde os primeiros segundos. Logo no primeiro minuto, a Cobra Coral reclamou de um possível pênalti após Balotelli ser desarmado dentro da área. O volante não conseguiu finalizar a jogada e pediu a infração, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

Mantendo a intensidade, o Tricolor do Arruda permaneceu ocupando o campo ofensivo e dificultando a saída de bola adversária. Apesar da postura agressiva, a equipe coral encontrou dificuldades na construção das jogadas e não conseguiu transformar a pressão em finalizações efetivas.

Com o passar dos minutos, o Amazonas conseguiu equilibrar as ações. A equipe amazonense passou a valorizar a posse de bola, trocando passes com mais calma e buscando alternativas ofensivas, principalmente pelo lado esquerdo. A mudança de postura ajudou o time a controlar melhor o ritmo da partida e neutralizar o ímpeto da equipe mandante.

A etapa inicial foi marcada por chances raras de gol. Pelo lado da Cobra Coral, o lance de maior perigo veio em uma cobrança de falta de Zé Mário, defendida com segurança pelo goleiro Renan. Do outro lado, a Onça Pintada tentou surpreender com chutes de fora da área. As investidas, porém, não exigiram grandes intervenções do goleiro Thiago Coelho, que teve atuação tranquila.

Com pouca criatividade ofensiva e escassez de lances perigosos, o confronto seguiu sem grandes emoções até o intervalo. O Santa Cruz deixou o campo sob vaias da torcida tricolor na Arena de Pernambuco, em meio à insatisfação com o desempenho apresentado no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

O início do segundo tempo foi marcado por um jogo mais amarrado, com excesso de faltas, constantes reclamações dos jogadores e muitas interrupções para cobranças de bola parada.

Na primeira chance clara, o Amazonas foi eficiente. Aos 14 minutos, o centroavante uruguaio Nico Schiappacasse recebeu cruzamento dentro da área, fez o giro sobre a marcação e finalizou com precisão para balançar as redes. No lance, a defesa do Santa Cruz mostrou pouca reação, apenas acompanhando a jogada, sem conseguir impedir a finalização. Sem chances de defesa, o goleiro Thiago Coelho nada pôde fazer diante da conclusão.

Em resposta imediata, a Cobra Coral tentou reagir. Ronald protagonizou boa jogada individual e, da entrada da área, arriscou a finalização, mas mandou para fora. A melhor oportunidade de gol surgiu com Vitinho, que arriscou de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro Renan.

O Santa Cruz se lançou ao ataque em busca do empate, mas encontrou dificuldades sobretudo no último terço do campo, pecando na organização das jogadas. Mesmo de forma desordenada, a equipe coral voltou a levar perigo. Ronald fez o cruzamento, Fabinho desviou no meio do caminho e Quirino finalizou de cabeça por cima do gol, desperdiçando uma boa oportunidade para igualar o placar.

Sem inspiração no setor ofensivo, o Santa Cruz não conseguiu reagir e faltou poder de criação para buscar o empate, acumulando mais uma derrota e chegando a três jogos sem vitória na Série C. Do outro lado, a Onça Pintada, mantém a boa fase, segue invicto na competição e com 100% de aproveitamento até o momento.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 0

Thiago Coelho; Israel (Thiago Ennes), Eurico, William Alves e Zé Mário (Alex Ruan); Silva (Vitinho), Fabinho e Wagner Balotelli; Régis (Everaldo), Ronald e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Claudinei Oliveira.

AMAZONAS 1

Renan; Marcel Scalese (Marcondes), Iury, Rafael Vitor e Fabiano; Jorge Jiménez, Gabriel Domingos e Ítalo Silva (Alysson); Vinicius Leite (Victor Jesus), Pato Nuñez (Rafael Tavares) e Nico Schiappacasse (Ronaldo). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Diego da Costa Cidral (PR)

Assistentes: Hector Andrew Lisboa Jacques (SC) e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (SC)

Cartões amarelo: Pato Núñez, Ronaldo, Jorge Jiménez, Renan, Alyson e Iury (AMA); Vitinho, Balotelli (2x) (STA)

Cartão vermelho: Balotelli (STA)

Gol: Nico Schiappacasse (14’/2º) (AMA)

Público total: 13.501 torcedores

Renda: R$ 411.279,27