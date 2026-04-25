Santa Cruz vende mais de nove mil ingressos para duelo contra o Amazonas

Torcida do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz vive a expectativa de bom público para o confronto diante do Amazonas, marcado para este domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C. Até o momento, mais de nove mil ingressos já foram comercializados, com o setor sul esgotado antecipadamente.

Diante da alta procura, a diretoria tricolor optou por abrir o setor norte, mantendo os mesmos valores praticados anteriormente, em uma tentativa de ampliar a presença da torcida e transformar o estádio em um aliado na busca pela recuperação na competição.

Fora das quatro linhas, o clube também enfrenta desafios. Em meio a um cenário financeiro delicado, a arrecadação com bilheteria ganha papel importante para amenizar a situação imediata. A expectativa de bom público, portanto, vai além do apoio esportivo e representa um alívio necessário aos cofres do clube.

O ESTAGIÁRIO ENLOUQUECEU! ????



SUL ESGOTADO! NORTE ABERTO! ?



Com o setor sul já esgotado pela torcida tricolor, resolvemos abrir o setor norte pelo mesmo valor. Amanhã é dia de apoio incondicional. Vamos juntos! ????



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Para o duelo, os ingressos seguem sendo vendidos com os seguintes valores:

Norte Inferior: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) | R$ 20 (sócio)

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) | R$ 20 (sócio)

Oeste Premium: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | R$ 30 (sócio)

