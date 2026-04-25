'Faremos uma negociação ainda melhor', diz presidente do Santa Cruz sobre a SAF

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz está próximo de encerrar oficialmente as negociações com a Cobra Coral Participações S/A, que previa a aquisição de 90% das ações da SAF do clube O presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, confirmou em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, que a rescisão de contrato está avançada e deve ser selada de forma amigável nos próximos dias.

Segundo o mandatário, que cumpre agenda na capital paulista, a troca de minutas contratuais entre os escritórios de advocacia já está ocorrendo. O objetivo é garantir segurança jurídica para que o clube possa anunciar, em breve, um novo grupo de investidores.

“As coisas estão caminhando muito bem. As minutas estão sendo trocadas entre os escritórios (...) Primeiro, esse movimento da gente formalizar documentalmente o encerramento com a Cobra Coral. Esse é o primeiro passo que é importante, tanto juridicamente, como legalmente”, afirmou o mandatário.

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Novos investidores

O Tricolor do Arruda já articula a chegada de novos investidores para a Sociedade Anônima do Futebol. De acordo com Bruno Rodrigues, o cenário atual pode ser mais favorável em comparação ao acordo anterior, especialmente após a valorização esportiva do Santa Cruz com o acesso à Série C.

"A gente começou o movimento da SAF sem série e agora estamos na Série C. Isso tem um valor econômico nesse processo. Por isso, tenho certeza que nós faremos uma negociação ainda melhor", destacou.

A subida de divisão funciona como um selo de valorização. Com um calendário nacional garantido e uma vitrine maior, o Santa Cruz deixa de ser um "projeto de risco" para se tornar um investimento com retorno mais previsível, permitindo à diretoria exigir contrapartidas financeiras e técnicas mais robustas.

A expectativa da diretoria tricolor é concluir o distrato nos próximos dias e, na sequência, avançar com novos parceiros para dar continuidade ao projeto da SAF Coral.