Santa Cruz confirma rescisão com Matheus Régis, anunciado no América-RN
Atacante deixa o Arruda após apenas cinco partidas na temporada 2026
Publicado: 24/04/2026 às 20:59
Matheus Regis em ação pelo Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)
O Santa Cruz oficializou, nesta sexta-feira (24), a rescisão contratual com o atacante Matheus Régis. No mesmo dia, o jogador foi anunciado como reforço do América-RN para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.
A passagem do atleta pelo clube pernambucano foi curta. Contratado no início da temporada 2026, Matheus Régis disputou apenas cinco partidas oficiais com a camisa tricolor e não marcou gols. Seu último jogo ocorreu ainda no dia 28 de janeiro, contra o Jaguar, durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano.
Sem conseguir se firmar, o atacante acabou sendo alvo de críticas por parte da torcida coral ao longo de sua breve trajetória no Arruda. A falta de desempenho ofensivo e a ausência de sequência contribuíram para o encerramento antecipado do vínculo.
