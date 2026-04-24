Santa Cruz x Amazonas: duelo marcado por velhos conhecidos do futebol pernambucano

Renan, Jimenez, Fabiano e Ítalo Silva, jogadores do Amazonas (Reprodução)

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Amazonas, pela quarta rodada da Série C. O confronto marca o primeiro encontro entre as duas equipes é cercado de expectativa pela forte presença de jogadores com passagem pelo futebol pernambucano.

A partida traz aquele ingrediente que o torcedor conhece bem: o incômodo fantasma da “lei do ex”. No elenco do Amazonas, antigos rostos da torcida coral voltam com outra camisa. O elenco amazonense conta os laterais Fabiano e Ítalo Silva, além do atacante William Barbio, todos com passagem pelo Santa Cruz.

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O “reencontro” não para por aí. O Amazonas também conta com atletas que marcaram passagem pelos rivais da Cobra Coral. O goleiro Renan, o zagueiro Diego Ivo, o centroavante Ronaldo, ex-Sport, e o volante Jorge Jiménez, ex-Náutico, reforçam a lista de jogadores que conhecem bem o futebol pernambucano.

Com quatro pontos conquistados, o Tricolor do Arruda ocupa atualmente a 11ª posição na tabela.Para o Santa Cruz, a partida representa a chance de se impor diante da torcida e consolidar um início consistente na competição. Já o Amazonas, invicto e líder da competição, busca seguir somando pontos e mostrando força mesmo atuando fora de casa.