Presidente do Santa Cruz mira novo investidor para SAF e promete definição 'nos próximos dias'

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz pode estar próximo de uma nova e decisiva reviravolta no processo de constituição de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em meio ao impasse envolvendo o distrato amigável com a Cobra Coral Participações, a diretoria coral intensificou os movimentos nos bastidores e já trabalha com a possibilidade concreta de substituir o grupo inicialmente envolvido por novos investidores.

A promessa da diretoria é de que o desfecho esteja próximo. O presidente afirmou que o anúncio oficial dos novos investidores pode ocorrer “nos próximos dias”, o que aumenta a expectativa da torcida e do ambiente interno por uma definição rápida e positiva.

“No momento em que a gente rescindir o contrato com a Cobra Coral, amigavelmente, a gente vai colocar na mesa publicamente as propostas que nós temos na mesa. E aí vai ficar quem tiver a melhor proposta. Aí você vai me perguntar, eu já vou adiantar. Qual é o prazo? Nos próximos dias. Eu irei anunciar os nossos novos investidores nos próximos dias”, disse o presidente do Santa Cruz, em entrevista ao Ge.

De acordo com declarações recentes do presidente do clube, os encontros realizados no Rio de Janeiro serviram como ponto de partida para o avanço das negociações com um novo grupo interessado. Um dos aspectos mais curiosos revelados é que esses potenciais investidores teriam sido apresentados pelos próprios representantes ligados à negociação anterior.

“Os próprios investidores que estão aqui me convidaram para uma reunião no Rio de Janeiro, e eu fui a com o novo grupo de investidores que iriam substituí-los. Esta reunião foi feita pela Cobra Coral trazida por eles”, explicou.

Internamente, o clima é de expectativa, mas também de cautela. A diretoria entende que a escolha do parceiro ideal é um passo estratégico fundamental, não apenas para equacionar dívidas e reorganizar a estrutura financeira do clube.

Segundo o dirigente, a tendência é que, após uma eventual rescisão amigável com a Cobra Coral Participações, todas as propostas atualmente em análise sejam apresentadas de forma transparente.

Outro ponto que chama atenção, e que pode gerar debate político dentro do clube é a possibilidade de o novo acordo ser firmado sem a necessidade de uma nova apreciação pelo Conselho Deliberativo ou pela Assembleia Geral de Sócios.

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Exigências para novos investidores

Para que o novo grupo assuma as ações da SAF do Santa Cruz, será necessário cumprir uma série de exigências financeiras imediatas. Entre elas, está a quitação dos débitos junto à Cobra Coral Participações, estimados em cerca de R$ 8 milhões, valor que foi utilizado majoritariamente para o pagamento de credores no âmbito da recuperação judicial do clube.

Além disso, o investidor deverá realizar aportes emergenciais para sanar pendências financeiras correntes, especialmente aquelas relacionadas ao departamento de futebol, incluindo compromissos com elenco e funcionários, considerados prioritários neste momento de reestruturação.