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Metrô do Recife funcionará no domingo (26) para a partida entre Santa Cruz x Amazonas na Arena de Pernambuco

A CBTU informou o funcionamento normal das linhas Centro e Sul, das 05h às 23h

Caio Antunes

Publicado: 23/04/2026 às 15:03

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Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul/Divulgação

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife funcionará normalmente neste domingo (26) para a partida entre Santa Cruz e Amazonas, que ocorrerá na Arena de Pernambuco, às 16h.

Veja também:

A CBTU confirmou o funcionamento normal das linhas Centro e Sul, das 05h às 23h, para ajudar no deslocamento do torcedor que acompanhará a partida válida pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Santa Cruz prorroga promoção de ingressos

Buscando que o torcedor compareça em bom número na Arena, o Santa Cruz prorrogou os valores promocionais para o duelo. A diretoria coral estendeu até esta sexta-feira (24) a liberação da meia-entrada para todo o público. Até o momento, a Cobra Coral já divulgou parcial de 5 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Amazonas.


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