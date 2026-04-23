Saiba quanto é o débito do Santa Cruz e o plano de pagamento dos salários atrasados

Jogadores, diretoria e comissão técnica do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz intensifica os esforços para equilibrar suas finanças em meio à indefinição sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após a saída da Cobra Coral Participações das negociações para aquisição de 90% das ações, o clube voltou a concentrar suas atenções na quitação de débitos imediatos com elenco e funcionários.

“Nós estamos correndo para quitar os débitos, independentemente da entrada da SAF. Na última semana, pagamos uma CLT. Estamos trabalhando para que, ainda nesta semana, possamos pagar a única CLT que está em aberto. Aí teríamos os direitos de imagem, que a nossa ideia é pagar um na próxima semana”, afirmou o dirigente, entrevista a Rádio Jornal.

De acordo com o presidente Bruno Rodrigues, a prioridade é regularizar pendências trabalhistas. Na última semana, uma das obrigações da (CLT) foi quitada, restando apenas uma em aberto, cuja previsão de pagamento é até o fim desta semana. Em seguida, a diretoria tricolor pretende iniciar a quitação de três parcelas referentes a direitos de imagem dos atletas.

Além das pendências com o elenco, o clube também enfrenta atraso de um mês nos salários dos funcionários. Segundo o dirigente, o cenário atual é reflexo de um descompasso financeiro causado pela ausência de aportes previamente acordados com investidores, o que comprometeu o fluxo de caixa e elevou a folha salarial.

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Dívidas do Santa Cruz:

CLT (direitos trabalhistas dos jogadores):

Resta apenas 1 CLT em aberto, com previsão de quitação ainda nesta semana.

Direitos de imagem:

O clube deve 3 parcelas (A ideia é começar a quitar na próxima semana).

Funcionários (salários):

Estão com 1 mês de atraso.

Mesmo diante das dificuldades extracampo, o Santa Cruz segue sua rotina esportiva. A equipe volta a jogar no próximo domingo, às 16h, diante do Amazonas, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C. Com quatro pontos conquistados, o Tricolor do Arruda ocupa atualmente a 11ª posição na tabela.