Beto Lago: 'SAF do Santa Cruz virou uma engrenagem emperrada'

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Emperrada

Houve um tempo, não muito distante, em que a SAF soava como redenção nos corredores do Santa Cruz. Era a promessa de ruptura com os vícios do passado, um salto rumo à governança moderna, ao investimento estruturado, à estabilidade que o clube há anos não encontrava. O discurso era sedutor: cifras bilionárias, investidores estrangeiros, profissionalização. Tudo o que o torcedor queria ouvir depois de tantas frustrações acumuladas. Mas o futebol e a realidade não toleram maquiagem contábil, fantasia contratual, nem profetas. Meses após a assinatura, o cenário é outro. Salários atrasados, elenco fragilizado, perda de mando de campo no Arruda, jogos longe de casa e, acima de tudo, um processo de SAF que simplesmente não anda. A engrenagem que prometia tracionar o clube emperrou. E não foi por acaso. O “bilhão” que embalou manchetes e inflamou arquibancadas nunca foi, de fato, dinheiro disponível. Era projeção, condicionada a cenários futuros e metas incertas. O aporte firme era bem mais modesto e o que efetivamente entrou no caixa, menor ainda. Pior: parte desse recurso veio como empréstimo. Em vez de capitalizar, gerou obrigação. Em vez de aliviar, pressionou. O que se vendeu como investimento acabou funcionando como dívida, com juros elevados, correções pesadas e garantias sobre receitas futuras. Não houve oxigenação financeira. Houve alavancagem e da forma mais perigosa possível. E no Arruda, hoje, a sensação é clara: a engrenagem não só parou. Está emperrada.



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Quando o extracampo colapsa, o campo responde e no Santa Cruz isso já é visível. A folha encolheu, os atrasos viraram rotina. Jogadores convivem com incertezas, o planejamento inexiste e o desempenho oscila. Longe do Arruda, o impacto deixa de ser apenas geográfico e passa a ser simbólico. O clube perde identidade, conexão com a torcida e força competitiva. No papel, havia um orçamento; na prática, opera-se com outro, bem menor.

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Paralisia que custa caro

O ponto mais preocupante é a estagnação. Sem avanço relevante, nem definição institucional. Não há clareza sobre os próximos passos. O clube está preso a um modelo que não entrega e a um processo que não evolui. E o Santa Cruz não pode simplesmente culpar a falta de dinheiro dos investidores – que sequer atuavam oficialmente – para justificar o cenário financeiro. Aqui, a responsabilidade recai sobre seus dirigentes, incompetentes em gerar receitas.



Canto da sereia

Muito cuidado, torcedor. Recordo que Ulisses, navegando por mares perigosos, sabia que o canto da sereia era irresistível – bonito, envolvente e convincente. Prometia atalhos, glórias e respostas fáceis. O problema é que escondia o naufrágio. Cuidado com os discursos inflamados ou soluções mágicas. Tudo soa perfeito para conquistar quem está na margem esperando um rumo. E tricolor, pense duas vezes antes de embarcar neste rumo sedutor, pois, certamente, não terá porto seguro do outro lado.