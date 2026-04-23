Santa Cruz prorroga promoção de ingressos para duelo contra Amazonas
Santa Cruz prorroga promoção e aposta na bilheteria para aliviar crise financeira
Publicado: 23/04/2026 às 09:50
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz decidiu prorrogar a promoção de ingressos para o confronto diante do Amazonas, às 16h, em duelo válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ampliando o período de incentivo para a presença da torcida na Arena de Pernambuco.
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Mais do que o apoio dentro de campo na busca por três pontos e uma melhor posição na tabela, atualmente o Tricolor do Arruda ocupa a 11ª colocação, a presença do torcedor tem papel fundamental fora das quatro linhas. O Santa Cruz atravessa um momento financeiro delicado, e a arrecadação com bilheteria é vista como essencial para aliviar a situação imediata.
O clube enfrenta atrasos salariais que atingem funcionários e jogadores. Apesar do pagamento recente da folha de fevereiro no regime CLT, ainda há pendências referentes ao mês de março, além de dois meses de direitos de imagem (fevereiro e março) em aberto. Também permanecem débitos relacionados ao 13º salário e férias.
Diante desse cenário, a renda do confronto deste domingo surge como principal alternativa da atual gestão para reduzir os atrasos.
Para o duelo, os ingressos seguem sendo vendidos com os seguintes valores:
Sul Inferior: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) | R$ 20 (sócio)
Leste Inferior: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) | R$ 20 (sócio)
Oeste Premium: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | R$ 30 (sócio)
Promoção prorrogada. ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 22, 2026
Até 19h14 da sexta-feira, vamos manter os preços promocionais no Lote 2 pra gente encher a Arena de Pernambuco. Corre e garante o teu!
Quem é coral nunca recua.
Domingo é batalha contra o Amazonas, às 16h. ????
????: https://t.co/QPV8LFKctX pic.twitter.com/E0zBJtWjMp