Santa Cruz prorroga promoção de ingressos para duelo contra Amazonas

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz decidiu prorrogar a promoção de ingressos para o confronto diante do Amazonas, às 16h, em duelo válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ampliando o período de incentivo para a presença da torcida na Arena de Pernambuco.

A diretoria coral estendeu até a próxima sexta-feira (24) a liberação do benefício de meia-entrada para todo o público, mantendo a estratégia de incentivar maior adesão da torcida. Até o momento, mais de cinco mil ingressos já foram comercializados, e a expectativa é de crescimento na procura nos dias que antecedem a partida.

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Mais do que o apoio dentro de campo na busca por três pontos e uma melhor posição na tabela, atualmente o Tricolor do Arruda ocupa a 11ª colocação, a presença do torcedor tem papel fundamental fora das quatro linhas. O Santa Cruz atravessa um momento financeiro delicado, e a arrecadação com bilheteria é vista como essencial para aliviar a situação imediata.

O clube enfrenta atrasos salariais que atingem funcionários e jogadores. Apesar do pagamento recente da folha de fevereiro no regime CLT, ainda há pendências referentes ao mês de março, além de dois meses de direitos de imagem (fevereiro e março) em aberto. Também permanecem débitos relacionados ao 13º salário e férias.

Diante desse cenário, a renda do confronto deste domingo surge como principal alternativa da atual gestão para reduzir os atrasos.

Para o duelo, os ingressos seguem sendo vendidos com os seguintes valores:

Sul Inferior: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) | R$ 20 (sócio)

Leste Inferior: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) | R$ 20 (sócio)

Oeste Premium: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | R$ 30 (sócio)

