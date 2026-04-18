'Primeiro tempo foi decepcionante', diz Claudinei Oliveira após derrota do Santa Cruz

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz voltou a oscilar na Série C e foi derrotado pelo Confiança por 1 a 0, neste sábado (18), no estádio Batistão, em Aracaju, em partida válida pela terceira rodada. O resultado freia a tentativa de crescimento da equipe coral na tabela e acende o sinal de alerta para a sequência do campeonato.

De acordo com o técnico Claudinei Oliveira, a atuação do Tricolor foi marcada por dois cenários distintos ao longo dos 90 minutos. Com dificuldades para se impor no primeiro tempo, a Cobra Coral teve uma postura apática, encontrou problemas na construção de jogadas e ofereceu espaços ao adversário. Já na etapa final, apresentou uma reação, com maior presença ofensiva e mais intensidade.

Após o confronto, o treinador coral fez uma análise detalhada da partida e não escondeu a insatisfação com o desempenho apresentado na etapa inicial. Segundo o treinador, o comportamento da equipe coral ficou muito aquém do que foi trabalhado durante a semana, tanto no aspecto tático quanto na competitividade.

“O primeiro tempo foi decepcionante. Foi muito diferente daquilo que a gente trabalhou e imaginou para o jogo. Faltou imposição, faltou competir melhor. Deixamos o adversário jogar com liberdade e a Série C não permite esse tipo de oscilação”, afirmou.

Segundo Claudinei Oliveira, a melhora na segunda etapa esteve diretamente ligada ao aumento da intensidade e à maior competitividade nos duelos ao longo do campo.

“No segundo tempo, a equipe já se comportou mais dentro do que vinha fazendo, com mais domínio territorial, mais presença na área e criação de oportunidades. A gente conseguiu competir melhor, ganhar mais duelos e ter volume de jogo, mas não fomos eficientes nas finalizações”, analisou o treinador.

O comandante coral lamentou o resultado e ressaltou que a forma como o time se comportou no início da partida torna a derrota ainda mais difícil de ser assimilada, sobretudo em uma competição, onde cada ponto pode ser determinante.

“Perder faz parte, mas existem formas de perder. O que mais incomoda é quando você não executa aquilo que foi planejado. Isso precisa ser corrigido com urgência, porque a competição é muito equilibrada e não dá margem para esse tipo de erro”, concluiu.

Com o resultado negativo, o Tricolor do Arruda permanece com quatro pontos conquistados e caiu para a nona colocação na tabela de classificação. A equipe ainda pode perder posições ao longo do complemento da rodada, dependendo dos demais resultados, o que aumenta a pressão para os próximos compromissos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Amazonas, na Arena de Pernambuco.