Técnico vê críticas como 'legítimas' e pede 'voto de confiança' da torcida do Santa Cruz

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após mais uma atuação irregular na Série C do Brasileiro, o técnico Claudinei Oliveira adotou um discurso de reconhecimento e cautela ao comentar a derrota do Santa Cruz para o Confiança, por 1 a 0, no sábado (18), no estádio Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada da competição nacional.

O resultado interrompeu a tentativa de embalo da Cobra Coral, que vinha buscando maior consistência nas primeiras rodadas. Com atuação abaixo do esperado, o Tricolor do Arruda encontrou dificuldades na construção ofensiva e pouco ameaçou o adversário ao longo dos 90 minutos, evidenciando problemas que já haviam sido percebidos em jogos anteriores.

Em entrevista coletiva após a partida, Claudinei Oliveira foi direto ao analisar o desempenho da equipe e não evitou as críticas. O treinador reconheceu que o time não correspondeu dentro de campo e considerou legítima a reação da torcida coral, que demonstrou insatisfação com o futebol apresentado.

“O torcedor tem razão em cobrar. Não foi só pela derrota, mas pela forma como jogamos. Já vivi situações em que a equipe perdeu e saiu aplaudida, mas, pelo que mostramos, merecemos as críticas”, afirmou.

Apesar do reconhecimento das falhas, o treinador fez questão de reforçar a necessidade de união neste momento da temporada. O comandante tricolor destacou que oscilações são naturais em uma competição longa e equilibrada como a Série C, especialmente no início, quando as equipes ainda buscam ajustes táticos e entrosamento.

“O que eu posso pedir é o voto de confiança ao torcedor. Desde que cheguei aqui, só tenho a agradecer pelo apoio. A gente precisa de todos juntos. Se na primeira dificuldade cada um desistir, seja jogador, comissão ou torcedor, não vamos alcançar o nosso objetivo”, declarou.

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O técnico também ressaltou que enfrentar adversidades neste estágio da competição pode servir como aprendizado para momentos mais decisivos. Segundo o profissional, corrigir erros agora pode evitar prejuízos maiores em fases mais avançadas do torneio.

“Vai ter dificuldade. É melhor que isso aconteça no começo do que em um quadrangular final, em um jogo decisivo. A gente precisa entender o que não funcionou e evoluir rapidamente”, concluiu.

Com quatro pontos conquistados em três partidas, o Santa Cruz ocupa posição intermediária na tabela e ainda busca maior regularidade para se firmar entre os postulantes ao acesso. O próximo compromisso da equipe será diante do Amazonas, no domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco.