Derrota amarga: Santa Cruz joga mal e perde para o Confiança pela Série C

Sem poder de reação, Santa Cruz é dominado pelo Confiança e sai derrotado em Aracaju

Jogadores do Confiança (Sergio Luiz/Confiança)

Em uma atuação muito abaixo do esperado, o Santa Cruz foi superado pelo Confiança por 1 a 0, neste sábado (18), no estádio Batistão, em Aracaju, em duelo válido pela terceira rodada da Série C. Sem conseguir repetir o desempenho das rodadas anteriores, o Tricolor do Arruda encontrou dificuldades ao longo de toda a partida e pouco produziu ofensivamente, sendo dominado em boa parte do confronto.

Com o resultado negativo, a Cobra Coral caiu para a nona colocação, permanecendo com quatro pontos conquistados até o momento. No entanto, a situação pode se tornar ainda mais delicada, já que a tendência é de perda de posições ao longo do complemento da rodada, dependendo dos demais resultados. Já o Dragão, por sua vez, comemorou seus primeiros pontos na competição, ganhando fôlego na tabela e subindo para a 14ª posição, deixando as últimas colocações.

No próximo domingo (26),o Santa Cruz enfrenta o Amazonas, às 16h, na Arena de Pernambuco, onde tentará se reabilitar diante do seu torcedor e retomar o caminho das vitórias. Um dia antes, o Confiança entra em campo novamente, desta vez fora de casa, para encarar o Brusque, às 17h, na Arena Simon.



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Precisando pontuar na competição nacional, o Confiança começou a partida com intensidade elevada e postura claramente ofensiva. A equipe sergipana adiantou suas linhas de marcação, pressionando a saída de bola. Já o Santa Cruz encontrava muitas dificuldades para se organizar, com pouca criatividade na construção das jogadas e falhas na transição entre defesa e ataque.

A estratégia do Dragão não demorou a dar resultado e a pressão inicial acabou sendo recompensada rapidamente. Aos nove minutos, Gabriel Zeca deu um bom passe, encontrando João Pedro nas costas da defesa coral. Com categoria, o centroavante finalizou rasteiro, sem dar chances de defesa ao goleiro Gabriel Souza: 1 a 0.



O Confiança seguiu demonstrando superioridade ao longo da primeira etapa e esteve próximo de ampliar o marcador em duas boas oportunidades criadas no setor ofensivo. Na primeira chance, João Pedro finalizou de perna esquerda, mas acabou mandando fraco. Pouco depois, Iago recebeu dentro da área e finalizou com força, obrigando Gabriel Souza a fazer a defesa parcial. No rebote, Gabriel Zeca mas não conseguiu acertar o alvo.

Irreconhecível em campo, a Cobra Coral teve uma atuação muito abaixo do que apresentou nas duas primeiras rodadas da competição. Sem conseguir se encontrar taticamente, a equipe tricolor mostrou fragilidade na construção das jogadas e pouca efetividade nas ações ofensivas, facilitando o controle do adversário.

SEGUNDO TEMPO

Insatisfeito com o desempenho apresentado na primeira etapa, o técnico Claudinei Oliveira optou por intervir de forma direta ainda no intervalo, em busca de uma reação imediata do Santa Cruz. Deixaram o gramado Israel, Régis e Renato, enquanto Thiago Ennes, Fabinho e Marquinhos foram acionados para o segundo tempo.

O Tricolor do Arruda conseguiu equilibrar as ações na etapa final, deixando a partida mais parelha em relação ao primeiro tempo. No entanto, a dificuldade na criação de jogadas persistiu. Apesar de circular mais a bola, a equipe encontrava obstáculos para infiltrar na defesa adversária e pouco conseguia transformar a posse em chances de gol.

Já o Confiança reduziu o ritmo em relação ao início da partida, adotando uma postura mais cautelosa. Mesmo assim, a equipe seguiu segura defensivamente, conseguindo neutralizar as investidas do adversário sem sofrer grandes ameaças.

No abafa da reta final, o Santa Cruz se lançou ao campo de ataque em busca do empate, aumentando a pressão sobre a defesa adversária. A equipe apostou principalmente nos cruzamentos para a área e nas bolas paradas, tentando aproveitar qualquer oportunidade para igualar o placar. Apesar do volume ofensivo, no entanto, o time coral não conseguiu criar chances claras, esbarrando na falta de precisão e na boa organização defensiva do adversário.

Por outro lado, o Confiança voltou a ser mais efetivo quando teve a bola. Em uma das principais chances, o goleiro Gabriel Souza saiu jogando com os pés e acionou Pedro Favela, que, pressionado, acabou perdendo a posse para Fabrício Oya. O meia aproveitou o erro, ajeitou rapidamente e finalizou com perigo, acertando a trave e quase ampliando a vantagem para a equipe sergipana.

A melhor oportunidade do Santa Cruz na partida surgiu já aos 45 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Pedro Favela apareceu livre na área e conseguiu o desvio. Quirino ainda tentou alcançar a bola para completar para o gol, mas não conseguiu chegar a tempo. A bola acabou saindo pela linha de fundo, em tiro de meta.

FICHA DA PARTIDA:

CONFIANÇA 1

Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Ícaro, Renilson e Kelvyn; Gabriel Zeca (Fabrício Oya), Danielzinho (Matheus Ludke) e PK (Lorran); Iago (Andrey Quintino) e João Pedro. Técnico: Cláudio Caçapa.

SANTA CRUZ 0

Gabriel Souza; Israel (Thiago Ennes), Eurico, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela, Wagner Balotelli (Patrick Allan) e Régis (Fabinho); Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Nathan Martins (PR)

Cartões amarelo: Gabriel Zeca (CON); Zé Mário e Marquinhos (STA)

Gol: João Pedro (09’/1º) (CON)