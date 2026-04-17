Santa Cruz: Após vistorias, setor do estádio do Arruda segue interditado pela Defesa Civil

Segundo o órgão municipal, os serviços executados foram apenas pontuais e o trecho entre os portões 5 e 6 segue interditado

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz segue enfrentando problemas relacionados à estrutura do seu estádio. Nesta sexta-feira (17), a Defesa Civil concluiu o relatório de grau de risco do Arruda após vistorias no local durante a semana. O órgão municipal manteve a interdição do setor localizado entre os portões 5 e 6 do estádio.

Segundo a Defesa Civil, os serviços executados no trecho foram apenas pontuais, não sendo atendidas as exigências necessárias recomendadas no último parecer. O setor em questão, localizado na arquibancada da Rua das Moças, está classificado como Risco Muito Alto (R4).

Para a liberação, o Santa Cruz precisará apresentar uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Além disso, o clube terá de emitir um parecer técnico estrutural atestando a capacidade de carga da estrutura e suas condições de segurança estrutural.

O restante da estrutura do Arruda também manteve a classificação do último parecer da Defesa Civil, sendo apontado como Risco Alto (R3). Para mudar a avaliação, os outros setores também ficam condicionados às exigências destinadas ao trecho interditado.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.