'Vai ser um jogo difícil': Claudinei Oliveira aponta desafios do Santa Cruz contra o Confiança

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Tricolor do Arruda terá mais um desafio importante fora de casa na disputa da Série C. Neste sábado (18), às 16h, o Santa Cruz enfrenta o Confiança, no estádio Batistão, pela terceira rodada da competição.

Em busca da primeira vitória como visitante, a Cobra Coral tenta dar sequência ao início positivo na Série C e se consolidar entre os primeiros colocados. Apesar de o Confiança ainda não ter somado pontos no torneio nacional, o técnico coral fez questão de alertar para o nível de dificuldade da partida.

Segundo o treinador, o momento do adversário na Copa do Nordeste serve como indicativo da qualidade da equipe sergipana. “É complicado. O adversário não pontuou na Série C, mas está com sete pontos na Copa do Nordeste, quase classificado”, destacou.

Claudinei também valorizou o trabalho do técnico Cláudio Caçapa, ressaltando a experiência do comandante do Confiança, que já dirigiu o Botafogo na Série A. Para o comandante tricolor, o adversário apresenta organização tática e vem se reforçando ao longo da temporada.

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Mesmo com o respeito, o discurso no Arruda é de protagonismo. O treinador afirmou que a equipe entrará em campo com postura ofensiva e buscando o resultado positivo fora de casa. “Vamos analisar e escolher a melhor estratégia, mas não vamos apenas ver, vamos fazer acontecer”, afirmou.

Além disso, Claudinei Oliveira ressaltou a importância de pontuar longe do Recife para não depender exclusivamente dos jogos como mandante. “A gente não pode falar que vai ganhar só em casa, porque assim não classifica. É muito difícil você vencer todos os jogos como mandante. Em algum momento, você esbarra em um adversário. Então, temos que buscar pontos fora também”, concluiu.

O confronto marca mais um teste para o Santa Cruz fora de seus domínios, em um momento em que a equipe tenta afirmar sua competitividade e se manter firme na briga por uma vaga na próxima fase da Série C.

