Santa Cruz abre check-in e confirma jogo contra Amazonas na Arena de Pernambuco

Bandeira do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz deu início ao check-in para sócios e confirmou oficialmente que a partida diante do Amazonas será realizada na Arena de Pernambuco. O confronto, válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, está marcado para o dia 26 de abril (domingo), às 19h.

Paralelamente à confirmação do local, o Santa Cruz intensificou a mobilização da torcida coral. Em publicação nas redes sociais, o clube anunciou a abertura do check-in e convocou os sócios a garantirem presença no confronto.

“Check-in disponível! Sócio Coral já pode garantir presença na partida que acontece no domingo (26) às 19h, Arena de Pernambuco. VAMOS JUNTOS, NAÇÃO!”, destacou o clube, reforçando o apelo pela presença em peso da torcida, mesmo fora do Arruda.

A definição pelo palco do jogo ocorre em meio à indefinição envolvendo o Estádio do Arruda, que segue sem os laudos de segurança obrigatórios para receber público. Até o momento, o estádio passou apenas por vistoria da Defesa Civil do Recife, mas ainda aguarda a emissão do parecer técnico conclusivo.

Para que o Arruda seja liberado, é necessário que outros órgãos também realizem inspeções detalhadas, como o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). As avaliações envolvem aspectos como integridade estrutural, condições das arquibancadas, sistemas de prevenção e combate a incêndio, rotas de evacuação, sinalização de emergência e organização do fluxo de torcedores.

Arena de Pernambuco com gramado irregular

Apesar de confirmada como palco da partida, a Arena de Pernambuco também enfrentou dificuldades recentes. O estádio chegou a ter a paralisação de suas atividades anunciada por aproximadamente 30 dias, em razão das condições do gramado, severamente afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife.

No entanto, antes mesmo do prazo inicialmente previsto, o equipamento voltou a receber partidas oficiais, ainda que o campo apresente condições abaixo do ideal. A reabertura antecipada ocorreu diante da necessidade de utilização da praça esportiva, que voltou ao calendário mesmo em meio ao processo de recuperação do gramado.

