Santa Cruz tem dúvidas na escalação para duelo contra o Confiança pela Série C

Zé Mário, lateral do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz chega à reta final de preparação cercado de expectativas e incertezas para o confronto diante do Confiança, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para este sábado (18), às 16h, no estádio Batistão, em Aracaju, pode representar mais um passo importante do Tricolor do Arruda na busca por regularidade neste início de competição.

Durante a semana, o lateral-esquerdo Zé Mário e o atacante Renato treinaram com limitações e seguem como dúvidas para o duelo. Inclusive, a dupla ficou de fora durante o treino aberto para a imprensa na última terça-feira (14). A definição sobre a presença dos atletas será feita apenas após a última atividade antes da viagem, quando ambos passarão por nova avaliação.

O técnico Claudinei Oliveira adotou cautela ao comentar a situação dos jogadores e evitou dar um diagnóstico preciso, reforçando que a decisão será tomada em conjunto com o departamento médico.

“Não gosto de entrar em detalhes, posso falar alguma besteira, não sou médico. Acho que não é nada de tão grave, mas um pouco limitado. Mas temos mais um treino antes da viagem. Não vou colocar ninguém em risco. Se tiver algum risco de lesão, acho pouco inteligente arriscar perder o atleta”, afirmou.

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Caso Zé Mário não reúna condições de jogo, o treinador conta com Rodrigues como substituto imediato, além de Alex Ruan, que está em fase final de recuperação e pode aparecer como opção. No setor ofensivo, Marquinhos surge como principal alternativa para a vaga de Renato.

Além das dúvidas, o Santa Cruz já tem desfalques confirmados. O volante Léo Costa e o atacante Everaldo seguem fora e ainda não estrearam na competição. A expectativa é que ambos avancem na recuperação e iniciem os treinamentos com o restante do elenco na próxima semana.

Com quatro pontos conquistados em dois jogos, o Santa Cruz busca manter o bom início de campanha e somar pontos fora de casa para se consolidar entre os primeiros colocados da Série C.