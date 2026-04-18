Confiança x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 3º rodada da Série C

Confiança e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (18), às 16h, no estádio Batistão, pela terceira rodada da Série C

Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Vieira )

Em meio a uma sequência desafiadora longe da capital pernambucana, o Santa Cruz volta a campo neste sábado (18), às 16h, para encarar o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo representa mais um teste importante para o Tricolor, que tenta consolidar o bom início na competição e somar pontos fundamentais fora de casa.

Com um calendário que impõe dificuldades logo nas rodadas iniciais, o Santa Cruz terá quatro jogos como visitante nas seis primeiras partidas da Série C. O cenário exige atenção e consistência da equipe comandada pelo técnico Claudinei Oliveira, que já destacou a importância de pontuar longe do Arruda para se manter entre os primeiros colocados ao longo da competição.

Até aqui, a resposta dentro de campo tem sido positiva. Invicto, o Tricolor do Arruda soma quatro pontos em dois jogos e ocupa a oitava colocação. A equipe venceu o Itabaiana na estreia e empatou na rodada seguinte contra o Floresta-CE, em um duelo marcado pelo equilíbrio e pela capacidade coral de competir mesmo fora de seus domínios.

Apesar da manutenção da base titular nas duas primeiras rodadas, o técnico Claudinei Oliveira pode ter que lidar com mudanças pontuais para o confronto deste sábado. O lateral-esquerdo Zé Mário e o atacante Renato seguem como dúvidas após treinarem com limitações durante a semana. A comissão técnica adota cautela e deve definir a participação dos atletas apenas momentos antes da partida.

Caso precise fazer alterações, o treinador já tem opções definidas. Rodrigues aparece como substituto natural na lateral esquerda, enquanto Marquinhos é o principal candidato a assumir uma vaga no setor ofensivo. Mesmo com possíveis mudanças, a tendência é de manutenção do modelo de jogo, baseado em solidez defensiva, compactação e transições rápidas.

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Do outro lado, o Confiança tenta dar uma resposta rápida ao seu torcedor após um início preocupante na Série C. A equipe sergipana ainda não pontuou na competição e ocupa a 17ª colocação, com duas derrotas em dois jogos e nenhum gol marcado até aqui. Na estreia, foi superado pelo Amazonas dentro de casa, e, na rodada seguinte, voltou a perder, desta vez para o Caxias, fora.

O Dragão é comandado pelo técnico Cláudio Caçapa, que acumula experiência no futebol europeu e passagem pelo Botafogo, trabalha para ajustar principalmente o setor ofensivo, principal carência da equipe neste início de Série C. Uma das apostas para balançar as redes é o experiente centroavante Sassá, referência no ataque e esperança de gols.



FICHA DA PARTIDA:

CONFIANÇA

Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Renilson; Matheus Julião, PH e Gabriel Zeca; PK, Danielzinho e João Pedro (Sassá). Técnico: Cláudio Caçapa.

SANTA CRUZ

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário (Rodrigues); Pedro Favela, Wagner Balotelli e Régis; Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Nathan Martins (PR)

Transmissão: SportyNet (Youtube)