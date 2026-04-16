Reformulação tardia: Santa Cruz desfaz base do elenco que conquistou o acesso
Transição lenta coloca Santa Cruz em fase de ajustes na Série C
Publicado: 16/04/2026 às 13:09
Willian Júnior, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Reformulação tardia. O Santa Cruz vive um processo de reorganização do elenco. A permanência prolongada de grande parte do grupo que disputou a última temporada e conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro levou o clube a avaliar que alguns dos atletas remanescentes não teriam o mesmo protagonismo em uma divisão superior.
Além disso, esses jogadores acabavam contribuindo para o elevado número de atletas no elenco e também para o aumento da folha, que nos últimos meses convive com atrasos.
Entre o fim da última temporada e o início da atual, deixaram o Santa Cruz jogadores importantes do elenco que conquistou o acesso à Série C, como os laterais Toty e Nathan, além dos atacantes Thiago Galhardo, Thiaguinho e Geovany. As saídas acabaram tendo como principal impacto o setor ofensivo, muito criticado na reta final da Série D.
Mais recentemente, novas saídas também impactaram o grupo, incluindo o goleiro Felipe Alves, o volante Gabriel Galhardo, o meia Willian Júnior, peça importante na campanha do acesso, e o atacante Ariel Nahuelpán, reforçando o processo contínuo de desmanche do elenco do ano passado.
Ao mesmo tempo, a manutenção de uma base parcial ajuda a segurar a estrutura da equipe. Permanecem no elenco jogadores como os zagueiros Eurico e William Alves, o lateral Israel, os volantes Balotelli e Pedro Favela e o atacante Renato, que seguem como titulares.
No entanto, a indefinição sobre peças que perderam espaço, como o goleiro Rokenedy, além da possibilidade de novas saídas envolvendo atletas como zagueiro Matheus Vinícius e lateral Rodrigues, reforça a sensação de que o processo de reformulação ainda não foi concluído.
A demora na reestruturação do elenco expõe um desafio comum em clubes que sobem de divisão: equilibrar a manutenção da base do acesso com a necessidade de elevar o nível técnico para uma competição mais exigente.