Reformulação tardia: Santa Cruz desfaz base do elenco que conquistou o acesso

Willian Júnior, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Reformulação tardia. O Santa Cruz vive um processo de reorganização do elenco. A permanência prolongada de grande parte do grupo que disputou a última temporada e conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro levou o clube a avaliar que alguns dos atletas remanescentes não teriam o mesmo protagonismo em uma divisão superior.



Além disso, esses jogadores acabavam contribuindo para o elevado número de atletas no elenco e também para o aumento da folha, que nos últimos meses convive com atrasos.

A expectativa inicial era de manutenção da base que conquistou o acesso, estratégia comum em clubes que buscam dar continuidade ao trabalho e preservar o entrosamento construído na temporada anterior. No entanto, o planejamento acabou sendo impactado pelos resultados negativos no início da temporada, o que aumentou a pressão por mudanças e acelerou discussões internas sobre ajustes.

Entre o fim da última temporada e o início da atual, deixaram o Santa Cruz jogadores importantes do elenco que conquistou o acesso à Série C, como os laterais Toty e Nathan, além dos atacantes Thiago Galhardo, Thiaguinho e Geovany. As saídas acabaram tendo como principal impacto o setor ofensivo, muito criticado na reta final da Série D.

Mais recentemente, novas saídas também impactaram o grupo, incluindo o goleiro Felipe Alves, o volante Gabriel Galhardo, o meia Willian Júnior, peça importante na campanha do acesso, e o atacante Ariel Nahuelpán, reforçando o processo contínuo de desmanche do elenco do ano passado.

Ao mesmo tempo, a manutenção de uma base parcial ajuda a segurar a estrutura da equipe. Permanecem no elenco jogadores como os zagueiros Eurico e William Alves, o lateral Israel, os volantes Balotelli e Pedro Favela e o atacante Renato, que seguem como titulares.

No entanto, a indefinição sobre peças que perderam espaço, como o goleiro Rokenedy, além da possibilidade de novas saídas envolvendo atletas como zagueiro Matheus Vinícius e lateral Rodrigues, reforça a sensação de que o processo de reformulação ainda não foi concluído.

A demora na reestruturação do elenco expõe um desafio comum em clubes que sobem de divisão: equilibrar a manutenção da base do acesso com a necessidade de elevar o nível técnico para uma competição mais exigente.