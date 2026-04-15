Santa Cruz: vistoria com drones no Arruda visa parecer para liberação de público

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em busca da liberação para receber torcedores, o Santa Cruz iniciou, na terça-feira (14), uma nova etapa de vistorias no Estádio do Arruda, com análises estruturais conduzidas pela Defesa Civil do Recife. A atuação do órgão faz parte de um processo fundamental para viabilizar o retorno do público ao estádio, atualmente impedido de receber torcedores.

Nesta fase inicial, técnicos da Defesa Civil, acompanhados por engenheiros contratados pelo clube, deram início a uma análise minuciosa das condições físicas da estrutura. O trabalho inclui a verificação de arquibancadas, acessos, áreas internas e demais setores do estádio.

Como diferencial, a vistoria também contará com o uso de drones, tecnologia que permite uma avaliação mais precisa de regiões de difícil acesso, como coberturas, marquises e pontos elevados da construção.

“O trabalho começou com análise da estrutura e terá continuidade com uso de drones. Em seguida, será elaborado parecer técnico”, informou o órgão em nota. No entanto, ainda não há prazo definido para a emissão do laudo.

De acordo com a Defesa Civil, após a conclusão dessa etapa será elaborado um parecer técnico detalhado, documento que indicará se o estádio apresenta condições adequadas de segurança ou se serão necessárias intervenções adicionais.

Na sequência, o estádio passará por novas inspeções obrigatórias. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco será responsável por avaliar o cumprimento das normas de prevenção e combate a incêndios, além de verificar itens como saídas de emergência, sinalização e equipamentos de segurança. Já a Polícia Militar de Pernambuco realizará uma análise voltada à segurança do público, incluindo logística de acesso, controle de fluxo e condições gerais para a realização de eventos com grande presença de torcedores.

Enquanto aguarda a definição sobre a liberação do seu estádio, o Santa Cruz já trabalha com planos alternativos. A partida contra o Amazonas, válida pela quarta rodada da Série C e marcada para o dia 26 de abril, surge como um ponto de atenção. Sem a garantia de poder atuar no Arruda, o clube avalia a possibilidade de transferir o confronto para a Arena de Pernambuco.

A Arena já se colocou oficialmente à disposição para receber o duelo. Apesar de ter enfrentado recentemente um período de instabilidade devido às condições do gramado, prejudicado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife, o estádio voltou a ser utilizado no último fim de semana, quando recebeu uma partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Internamente, a diretoria do Santa Cruz acompanha de perto o andamento das vistorias e mantém diálogo com os órgãos responsáveis, buscando agilizar os trâmites necessários. A definição sobre o local da partida contra o Amazonas deve ocorrer nos próximos dias, a depender do avanço das inspeções e da emissão dos laudos técnicos.

