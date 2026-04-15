Beto Lago: 'As incertezas sobre a SAF do Santa Cruz'

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Incertezas

O enredo da SAF do Santa Cruz caminha para mais um capítulo de incerteza e com prazo batendo à porta. Os atuais investidores estariam próximos do limite estabelecido para apresentar as garantias exigidas no plano de Recuperação Judicial. Internamente, a sinalização é clara: não há lastro financeiro para cumprir essa obrigação no tempo previsto. Diante desse cenário, já existe movimentação nos bastidores. Em conjunto com Bruno Rodrigues, os investidores avaliam uma saída negociada do contrato, uma tentativa de evitar um rompimento litigioso que poderia arrastar ainda mais o clube para o campo jurídico, onde o clube já perde tempo demais. Esse possível distrato, por um lado, abre caminho para a entrada de novos investidores, algo que parte da torcida vê como esperança de oxigenação. Por outro, escancara um problema estrutural: segue refém de promessas que não se materializam em caixa. A troca de mãos, nesse momento, não resolve o essencial, apenas reinicia o ciclo. E a realidade não espera. Salários atrasados, compromissos operacionais urgentes e um ambiente interno pressionado seguem como reflexo direto dessa indefinição. Cada dia sem solução concreta amplia o desgaste no elenco, fragiliza o futebol e afasta qualquer discurso de estabilidade. No fim, a SAF do Santa Cruz, que nasceu como promessa de ruptura com o passado, corre o risco de se transformar apenas em mais um capítulo de adiamento. E o tempo, esse sim, já não joga a favor.



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Na teoria, é o tipo de jogo que convida a testes. O Maranhão faz uma campanha frágil na Copa do Nordeste, com apenas um ponto em três partidas. Do outro lado, o Sport sustenta os 100% de aproveitamento e entra em campo com a possibilidade de garantir, de forma antecipada, a classificação. O cenário parece confortável e é exatamente aí que mora o perigo. Porque o problema do Sport hoje não é o adversário. É ele próprio.

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Rastro de dúvidas

Os últimos jogos deixaram um rastro de dúvidas que começa a pesar. Falta consistência, ideia clara de jogo e, sobretudo, autoridade em campo. A empolgação que chegou a embalar o pedido pela permanência de Márcio Goiano já não é a mesma. Esfriou e não foi por acaso. O empate diante do Avaí, na Ilha, pela Série B, cedido no último lance, não foi tropeço pontual. Foi sintoma de um time que ainda oscila emocionalmente, que não sabe matar o jogo e que, em determinados momentos, parece jogar no limite da própria desorganização.



Precisa dar uma resposta

E o torcedor do Sport sempre percebe. A arquibancada não se descola do que vê em campo. Ela reage. E hoje, a reação é de desconfiança. Não basta mais vencer. Será preciso mostrar um pouco mais. De controle, de imposição, de repertório. É sobre dar uma resposta. Mostrar que há um caminho sendo construído e que o próximo treinador não encontrará um trabalho pela metade. Porque, se até aqui os resultados sustentaram o discurso, a atuação já começa a ser cobrada cada vez mais forte.