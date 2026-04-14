Santa Cruz: Defesa Civil inicia vistoria do Arruda e emitirá parecer técnico

Os primeiros trabalhos no estádio se iniciaram nesta terça-feira (14), visando a uma futura liberação para receber público

Estádio do Arruda também será modernizado (Rafael Vieira/DP)

O Santa Cruz segue realizando trabalhos para ter de volta a liberação de público no estádio do Arruda. Nesta terça-feira (14), um passo nesse sentido ocorreu com o início da vistoria da Defesa Civil no estádio tricolor.

Os primeiros trabalhos contaram também com representantes e engenheiros contratados pelo próprio clube. A vistoria teve como foco a análise da estrutura do Arruda e terá prosseguimento com o uso de drones no local.

Após as vistorias, ainda sem prazo para conclusão, será emitido um parecer técnico sobre a situação do local. Após a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também devem realizar visitas técnicas para a avaliação do estádio.

Santa Cruz x Amazonas deve ocorrer na Arena de Pernambuco

Ainda com a ausência de laudos dos órgãos fiscalizadores, o Arruda tende a não estar liberado para a partida entre Santa Cruz e Amazonas, que ocorre no dia 26 de abril, pela 4ª rodada da Série C.

O duelo em questão deverá ocorrer na Arena de Pernambuco, assim como foi na estreia da competição contra o Itabaiana. “A Arena de Pernambuco informa que aguarda o Santa Cruz para deliberar sobre a realização da partida contra o Amazonas FC, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C”, escreveu a assessoria do estádio.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.