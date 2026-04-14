Sem laudos no Arruda, Santa Cruz x Amazonas deve ser na Arena de Pernambuco

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A partida entre Santa Cruz e Amazonas, válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 26 de abril, às 19h, deve ser realizada na Arena de Pernambuco. A decisão ocorre em função da impossibilidade de utilização do Estádio do Arruda, que segue sem os laudos de segurança necessários para liberação com público.

A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelojunto à assessoria da Arena de Pernambuco, que informou aguardar apenas a formalização do pedido por parte do clube mandante para oficializar a realização da partida no estádio.

"A Arena de Pernambuco informa que aguarda o Santa Cruz para deliberar sobre a realização da partida contra o Amazonas FC, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C", escreveu a assessoria do estádio.

De acordo com a administração da Arena, o equipamento estava, até recentemente, impossibilitado de receber jogos oficiais por um período de aproximadamente 30 dias, em razão das condições do gramado, bastante afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife. No entanto, o estádio voltou a ser utilizado no último domingo, quando recebeu o duelo entre Retrô e Serra Branca, partida válida pela Série D.

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Enquanto isso, o Arruda permanece fechado para partidas com presença de torcedores desde o fim da temporada passada. A situação é consequência da ausência dos laudos obrigatórios de segurança, documentos exigidos por órgãos fiscalizadores para garantir a realização de eventos esportivos com público.

Para que o estádio seja reaberto, é necessária a realização de vistorias técnicas por parte da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). As equipes avaliam critérios como integridade estrutural, sistemas de prevenção e combate a incêndio, rotas de evacuação, sinalização de segurança e condições de controle de fluxo de torcedores.

