Sem laudos no Arruda, Santa Cruz x Amazonas deve ser na Arena de Pernambuco
Indefinição no Arruda força Santa Cruz a buscar alternativa para jogo contra o Amazonas
Publicado: 14/04/2026 às 13:11
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A partida entre Santa Cruz e Amazonas, válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 26 de abril, às 19h, deve ser realizada na Arena de Pernambuco. A decisão ocorre em função da impossibilidade de utilização do Estádio do Arruda, que segue sem os laudos de segurança necessários para liberação com público.
"A Arena de Pernambuco informa que aguarda o Santa Cruz para deliberar sobre a realização da partida contra o Amazonas FC, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C", escreveu a assessoria do estádio.
De acordo com a administração da Arena, o equipamento estava, até recentemente, impossibilitado de receber jogos oficiais por um período de aproximadamente 30 dias, em razão das condições do gramado, bastante afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife. No entanto, o estádio voltou a ser utilizado no último domingo, quando recebeu o duelo entre Retrô e Serra Branca, partida válida pela Série D.
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Enquanto isso, o Arruda permanece fechado para partidas com presença de torcedores desde o fim da temporada passada. A situação é consequência da ausência dos laudos obrigatórios de segurança, documentos exigidos por órgãos fiscalizadores para garantir a realização de eventos esportivos com público.
Para que o estádio seja reaberto, é necessária a realização de vistorias técnicas por parte da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). As equipes avaliam critérios como integridade estrutural, sistemas de prevenção e combate a incêndio, rotas de evacuação, sinalização de segurança e condições de controle de fluxo de torcedores.