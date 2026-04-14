Decisão esperada: Santa Cruz vê com 'naturalidade' prorrogação da suspensão de bloqueios
Santa Cruz trata como natural decisão que prorroga suspensão de bloqueios
Publicado: 14/04/2026 às 11:16
Votação Santa Cruz (Francisco Silva/ DP foto)
A prorrogação do período de suspensão de ações e execuções contra o Santa Cruz, no âmbito da sua Recuperação Judicial, foi recebida como um movimento esperado nos bastidores do clube. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) assegura a continuidade da proteção contra bloqueios financeiros, permitindo que a instituição mantenha seu fluxo de caixa, enquanto avança nas etapas do processo de reestruturação.
A decisão, assinada pela juíza Michelle Oliveira Chagas Silva, mantém a suspensão das ações até a realização da Assembleia Geral de Credores, etapa considerada fundamental para a validação do plano de recuperação.
Como condição, o clube deverá apresentar, em até 15 dias, um cronograma detalhado para a realização da assembleia, o que indica a necessidade de avanço nas tratativas com credores e maior organização das próximas fases do processo.
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O processo envolve, além da negociação de dívidas e acordos trabalhistas, a tentativa de viabilizar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), vista como peça-chave para atrair investimentos e garantir sustentabilidade econômica a longo prazo.
Nos bastidores, a declaração de “naturalidade” indica confiança da equipe jurídica no andamento do processo, que inclui acordos trabalhistas e a tentativa de viabilizar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) como saída para a crise financeira do clube.