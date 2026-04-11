Claudinei Oliveira avalia desempenho do Santa Cruz contra o Floresta e ressalta: "Empate é aceitável"

O técnico do Santa Cruz elogiou a postura da equipe durante a partida e enfatizou a busca pela vitória como visitante

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Em jogo de grande disputa, o Santa Cruz saiu com o empate contra o Floresta, atuando como visitante, pela 2ª rodada da Série C. A Cobra Coral chegou a sair atrás no marcador, mas buscou o empate em 1 a 1 ainda durante o primeiro tempo neste sábado (11).

Após o jogo, o técnico Claudinei Oliveira avaliou positivamente a postura da equipe no confronto. O treinador do Santa Cruz enfatizou a busca pela vitória diante do adversário cearense, mas ponderou o empate como aceitável.

“Com um gramado um pouco alto e a gente já vindo de um jogo mais desgastante, acho que a gente foi muito bem no primeiro tempo. Primeira chegada deles, fizeram o gol, um vacilo nosso. Mas tivemos um pênalti claríssimo, na minha opinião, e depois empatamos o jogo, tendo poder de reação”, avaliou Claudinei.

“No segundo tempo, a gente começou a trocar passes muito próximo do nosso gol, então chamamos o adversário para cima. Depois, a gente corrigiu e tivemos mais volume e mais chances. Queríamos levar os três pontos, é importante vencer fora de casa pela situação de tabela, mas, pelo cenário, a gente está relativamente satisfeito. Eu queria a vitória, mas o empate é aceitável”, concluiu.



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